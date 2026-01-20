高雄藍綠對決柯志恩民調領先賴瑞隆 他指不意外 2點值得關注勝敗難說

民進黨高雄初選結果上周出爐，「ETtoday民調雲」最新調查，藍綠對決情境下，國民黨立委柯志恩支持度以44.0%領先立委賴瑞隆的37.7%，雙方差距6.3個百分點。

政治評論員黃暐瀚在臉書表示，民調是科學的，與其猜測「準不準」，不如用看「健康檢查報告紅字」的心情，去分析結果為什麼是這樣。第一，柯志恩上次選舉對決陳其邁，得票已破40%，有44%支持度，並不令人意外。「這是藍營基本實力，年底大選柯志恩也一定是4成起跳，不要懷疑」。

黃暐瀚表示，第二，初選後1人開心3人失望，另外3人的支持者心情未平復，從6.4%「投廢票」可以見得。第三，柯志恩獲得國民黨與泛藍支持者，超過9成的支持（97.2%、92.2%）；反之賴瑞隆只獲得民進黨 87.7%、泛綠支持者 69.8%的支持，內部團結輸給了柯志恩。

有2點值得關注，黃暐瀚說，一是時間是弭平傷口的最好機會，賴瑞隆還有10個月的時間去爭取黨內支持，扭轉頹勢。二是同1份民調，陳其邁滿意度高達64.4％，如果陳其邁有辦法把這群人轉移成賴瑞隆的支持者，最後市長勝敗還難說。