聽新聞
0:00 / 0:00
觀察站／藍想守住新北 避免因人設事
國民黨2026新北母雞遲未敲定，黨中央秘書長李乾龍近日將與新北市長侯友宜碰面討論，協調作業正往前推進。黨中央擬主張用內參式民調作為協調參考，本月底北市副市長李四川、新北市副市長劉和然將碰面，折衝之間，身為新北隊長的侯友宜必定是關鍵人物。
2026九合一選舉
李四川呼聲高，面對議會定期會、輝達案簽約等任務在身，對如何出場顯得含蓄，相較之下，劉和然最近動作變大，透過社群、出書等方式，凸顯人設與識別度，企圖在協調關鍵時刻強化底氣。
民進黨參選人蘇巧慧已在賽道上，持續安排各區掃街陸戰蓄積支持度，國民黨人選仍處於協調階段，如何透過明確公開制度，說服未被提名者，是促成整合與避免內戰分裂的關鍵。
國民黨新北市黨部主委黃志雄透露，協調前將蒐集各大機構民調當參考，讓有意參選者充分表達意見，若仍需進入初選，無論採全民調，或黨章規定民調7成黨員3成方式都是選項，不預設立場。
回顧2018年侯友宜與周錫瑋競爭時，黨中央早在2017年就決定採全民調一較高下，反觀此次國民黨各縣市做法各異，宜蘭採內參式全民調、新竹縣採七三制，出現各走各的路，許多縣市陷入僵局氛圍緊繃，恐衝擊基層士氣。
藍軍在新北有執政優勢，協調過程要具備制度說服力，讓各方心服，避免被外界解讀為因人設事，新北是2026關鍵選區，想守住全國最大票倉仍要步步為營。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言