快訊

解散眾院提前大選 高市早苗：以自身去留為賭注

前科大校長累計判88年跑了…通緝用20年前照片 最新白髮照曝光

隱匿兒女腸病毒釀群聚 高雄醫護夫妻各開罰6萬元、共計12萬元

林楚茵領軍湧言台北隊包場「冠軍之路」 力薦郭凡以國際視野翻轉松信

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委林楚茵與台北市議員參選人郭凡。圖／郭凡提供
民進黨立委林楚茵與台北市議員參選人郭凡。圖／郭凡提供

延續世界12強棒球賽奪冠熱潮，紀錄片「冠軍之路」記錄台灣隊榮耀時刻，更成為凝聚社會共識媒介。民進黨台北市議員參選人郭凡攜手民進黨立委林楚茵及多個公民團體，在京站威秀舉辦公益包場活動。現場除重溫賽事感動，更展現泛綠陣營「台北隊」大集結，展現要在2026年地方大選揮出「全壘打」的強烈企圖心。

2026九合一選舉

該活動有近百位觀眾參與。林楚茵致詞時表示，政治工作者必須與公民社會緊密連結，她回顧2025年公民運動所展現的愛台能量，指出這股守護台灣的決心必須持續延續。

林楚茵表示，為了讓台北更好，民進黨推出實力堅強的「台北隊」陣容，包括現任議員顏若芳、林延鳳，以及三位備受矚目的新人：松山信義的郭凡、大安文山的劉品妡，以及中正萬華的康家瑋。這是一個結合經驗與創新的團隊，將攜手為台北市政注入新活水。

在眾多新人中，林楚茵特別向松山信義區選民推薦郭凡。她指出，郭凡擁有澳洲雪梨大學國際關係專業背景，主張將國際標準帶入松信區。林楚茵說，郭凡將引入澳洲的「城市綠化美學」與「人本交通」概念，將選舉層次從單純的服務競爭，提升至城市治理的專業比拚，有衝勁、有執行力、有國際觀、更有台灣心，這就是台北市最需要的市議員。

郭凡表示，很榮幸能與前輩及公民團體並肩作戰，也感謝林楚茵的推薦。他期許自己能將「冠軍之路」的拚戰精神帶入政壇，以國際視野與改革魄力，為松山信義區帶來實質改變。

林楚茵 議員 民進黨 紀錄片 大選 公益

延伸閱讀

影／攜出國防機密資料...黃國昌：一發現馬上送回 林楚茵批資深變菜鳥

電影包場 湧言會學姊林楚茵拉新人站台 「揮出全壘打」

黃國昌攜出機密會議資料遭追回 民進黨立委圍剿：無心還故意？

被指付300萬換趙怡翔支持…劉品妡認為惡意抹黑 今提告造謠者

相關新聞

即時短評／國民黨新北人選待協調 明確制度避免內戰

2026年選戰逐漸升溫，國民黨有意角逐新北市長的李四川、劉和然預計本月底碰面協調。國民黨新北市黨部主委黃志雄說，協調前將...

藍協調不成就初選？江啟臣自喻戰士等號令 楊瓊瓔「期待第二次協調」

國民黨主席鄭麗文今接受專訪時說，台中市長下屆人選若協調不成就採取初選，立法院副院長江啟臣說，黨中央何時要再協調、確定人選...

母雞未整合小雞有壓力...他曝李四川蘇巧慧民調拉近剩個位數

2026新北市長選戰，民進黨已派立委蘇巧慧參選，不過藍白派誰尚未整合好，國民黨議員李明賢今接受高嘉瑜專訪提到，目前民調最...

民進黨選對會：未討論徵召何志偉戰桃園 議員初選取消「禁大咖條款」

民進黨選對會今天決議，將建議周三中執會依初選結果，嘉義縣提名立委蔡易餘、台南市提名立委陳亭妃，高雄市提名立委賴瑞隆；傳出...

林楚茵領軍湧言台北隊包場「冠軍之路」 力薦郭凡以國際視野翻轉松信

延續世界12強棒球賽奪冠熱潮，紀錄片「冠軍之路」記錄台灣隊榮耀時刻，更成為凝聚社會共識媒介。民進黨台北市議員參選人郭凡攜...

備戰2026 鄭麗文盼農曆年前完成參選新北市長人選提名

國民黨備戰2026地方選戰，在新北、台中等地黨內協調陷入僵局，引發基層焦慮。黨主席鄭麗文今天說，希望農曆年前完成參選新北...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。