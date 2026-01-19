即時短評／國民黨新北人選待協調 明確制度避免內戰

2026年選戰逐漸升溫，國民黨有意角逐新北市長的李四川、劉和然預計本月底碰面協調。國民黨新北市黨部主委黃志雄說，協調前將蒐集各大機構民調作為參考，主要目的是讓有意參選者充分表達意見，若仍需進入初選，無論採全民調，或黨章規定民調7成、黨員3成方式，都是評估選項「不會預設立場」。地方直言，如何透過明確公開制度，說服未被提名者，是未來整合與避免內戰分裂的關鍵。

相較民進黨對手蘇巧慧已進入實質備戰，國民黨新北人選仍處協調階段，目前黨中央到地方多傾向避免進入初選，主因在於擔心大選前競爭過於激烈，易造成內部裂痕。

地方黨務人士指出，協調成敗不只在於推出誰，更在過程是否具備制度說服力，讓各方心服口服，避免被外界解讀為「因人設事」。

該人士分析，要讓協調結果獲得認同，除時程、資格，評估指標是否納入民調或組織動能等，都應事前公開，避免在特定人選浮現後再調整方向，才能降低量身打造疑慮，且正式協調機制定案前，黨內高層若過早釋出方向性訊息，也易削弱協調公信力。

回顧2018年侯友宜與周錫瑋競爭時，黨中央早在2017年就已底定採全民調制度，反觀此次國民黨各縣市做法各異，如宜蘭採內參式全民調、新竹縣採七三制、台中則以協商為主，各走各的路、缺乏統一標準現狀，難免給予外界混亂印象。

「最重要的是年底守住新北。」藍營基層表示，新北是2026年關鍵選區，如何讓未被提名的一方也能清楚理解「為什麼是這個結果」，否則即便人選順利出爐，避免後續選戰存變數。

據了解，除中央黨部祕書長李乾龍將拜會侯友宜討論選戰策略，月底「劉李會」將碰面，侯友宜也將會是關鍵人物之一。