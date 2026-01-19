快訊

落網畫面曝！蘆洲啃老兒逆倫砍殺雙親 晚間6時新莊被捕

考完迎接寒假！115年學測落幕 各科完整試題、解答一次看

經典賽／官方列10大瞬間第1名不意外 中華隊唯一上榜是鄭宗哲「詐裂」

聽新聞
0:00 / 0:00

即時短評／國民黨新北人選待協調 明確制度避免內戰

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
國民黨新北市長人選即將啟動協調，考驗黨中央智慧。本報資料照片
國民黨新北市長人選即將啟動協調，考驗黨中央智慧。本報資料照片

2026年選戰逐漸升溫，國民黨有意角逐新北市長的李四川、劉和然預計本月底碰面協調。國民黨新北市黨部主委黃志雄說，協調前將蒐集各大機構民調作為參考，主要目的是讓有意參選者充分表達意見，若仍需進入初選，無論採全民調，或黨章規定民調7成、黨員3成方式，都是評估選項「不會預設立場」。地方直言，如何透過明確公開制度，說服未被提名者，是未來整合與避免內戰分裂的關鍵。

2026九合一選舉

相較民進黨對手蘇巧慧已進入實質備戰，國民黨新北人選仍處協調階段，目前黨中央到地方多傾向避免進入初選，主因在於擔心大選前競爭過於激烈，易造成內部裂痕。

地方黨務人士指出，協調成敗不只在於推出誰，更在過程是否具備制度說服力，讓各方心服口服，避免被外界解讀為「因人設事」。

該人士分析，要讓協調結果獲得認同，除時程、資格，評估指標是否納入民調或組織動能等，都應事前公開，避免在特定人選浮現後再調整方向，才能降低量身打造疑慮，且正式協調機制定案前，黨內高層若過早釋出方向性訊息，也易削弱協調公信力。

回顧2018年侯友宜與周錫瑋競爭時，黨中央早在2017年就已底定採全民調制度，反觀此次國民黨各縣市做法各異，如宜蘭採內參式全民調、新竹縣採七三制、台中則以協商為主，各走各的路、缺乏統一標準現狀，難免給予外界混亂印象。

「最重要的是年底守住新北。」藍營基層表示，新北是2026年關鍵選區，如何讓未被提名的一方也能清楚理解「為什麼是這個結果」，否則即便人選順利出爐，避免後續選戰存變數。

據了解，除中央黨部祕書長李乾龍將拜會侯友宜討論選戰策略，月底「劉李會」將碰面，侯友宜也將會是關鍵人物之一。

全民調 國民黨

延伸閱讀

侯友宜卸任前拚全市汙水接管數130萬戶 「不想欠債離開」

國民黨新北市長人選進度 侯友宜：我都有掌握請放心

新北營養午餐免費有望？侯友宜：我們會做好準備

談潛在對手李四川 劉和然：我們都從基層出身

相關新聞

即時短評／國民黨新北人選待協調 明確制度避免內戰

2026年選戰逐漸升溫，國民黨有意角逐新北市長的李四川、劉和然預計本月底碰面協調。國民黨新北市黨部主委黃志雄說，協調前將...

藍協調不成就初選？江啟臣自喻戰士等號令 楊瓊瓔「期待第二次協調」

國民黨主席鄭麗文今接受專訪時說，台中市長下屆人選若協調不成就採取初選，立法院副院長江啟臣說，黨中央何時要再協調、確定人選...

母雞未整合小雞有壓力...他曝李四川蘇巧慧民調拉近剩個位數

2026新北市長選戰，民進黨已派立委蘇巧慧參選，不過藍白派誰尚未整合好，國民黨議員李明賢今接受高嘉瑜專訪提到，目前民調最...

民進黨選對會：未討論徵召何志偉戰桃園 議員初選取消「禁大咖條款」

民進黨選對會今天決議，將建議周三中執會依初選結果，嘉義縣提名立委蔡易餘、台南市提名立委陳亭妃，高雄市提名立委賴瑞隆；傳出...

備戰2026 鄭麗文盼農曆年前完成參選新北市長人選提名

國民黨備戰2026地方選戰，在新北、台中等地黨內協調陷入僵局，引發基層焦慮。黨主席鄭麗文今天說，希望農曆年前完成參選新北...

電影包場 湧言會學姊林楚茵拉新人站台 「揮出全壘打」

台北市民進黨松山信義區參選人郭凡近期攜手湧言會學姊立委林楚茵及多個公民團體，在京站威秀舉辦公益包場紀錄片「冠軍之路」，不...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。