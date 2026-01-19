藍協調不成就初選？江啟臣自喻戰士等號令 楊瓊瓔「期待第二次協調」

國民黨主席鄭麗文今接受專訪時說，台中市長下屆人選若協調不成就採取初選，立法院副院長江啟臣說，黨中央何時要再協調、確定人選和提名時程，他都只有尊重；立委楊瓊瓔表示，她期待黨中央在成熟時機通知第二次協調時間，她一定全力配合。

江啟臣表示，今年底的台中市市長選戰，對他而言，他就是個戰士，是要為台中未來而戰、為台中市民而戰的戰士，但何時上、怎麼上，這要由主帥來發號施令，戰士就是全心全力準備應戰，只要一聲令下就提槍上陣。

目前他用行動來展現自己參選的決心，爭取更多台中市民的支持。他也已經將基層的焦慮不安以及盧市長盼能在1月底確定人選的建議，清楚明白反映給黨中央，至於黨中央何時要再協調、確定人選和提名時程，他都只有尊重。

江啟臣說，他關心的是台中的未來和市民的需要，外界對於黨中央要如何處理提名相關選舉事務的任何評論，不會影響他實踐台中願景的承諾，他也無法替黨中央回應。

楊瓊瓔今天受訪表示，自己和大家都希望盡快協調出最棒的市長人選，她說智慧不只是要快做決定，還要做對的決定，相信黨中央絕對會依照公平透明方式，協調出來，讓支持者和基層放心，讓國民黨更強。