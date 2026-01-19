藍協調不成就初選？江啟臣自喻戰士等號令 楊瓊瓔「期待第二次協調」
國民黨主席鄭麗文今接受專訪時說，台中市長下屆人選若協調不成就採取初選，立法院副院長江啟臣說，黨中央何時要再協調、確定人選和提名時程，他都只有尊重；立委楊瓊瓔表示，她期待黨中央在成熟時機通知第二次協調時間，她一定全力配合。
2026九合一選舉
江啟臣表示，今年底的台中市市長選戰，對他而言，他就是個戰士，是要為台中未來而戰、為台中市民而戰的戰士，但何時上、怎麼上，這要由主帥來發號施令，戰士就是全心全力準備應戰，只要一聲令下就提槍上陣。
目前他用行動來展現自己參選的決心，爭取更多台中市民的支持。他也已經將基層的焦慮不安以及盧市長盼能在1月底確定人選的建議，清楚明白反映給黨中央，至於黨中央何時要再協調、確定人選和提名時程，他都只有尊重。
江啟臣說，他關心的是台中的未來和市民的需要，外界對於黨中央要如何處理提名相關選舉事務的任何評論，不會影響他實踐台中願景的承諾，他也無法替黨中央回應。
楊瓊瓔今天受訪表示，自己和大家都希望盡快協調出最棒的市長人選，她說智慧不只是要快做決定，還要做對的決定，相信黨中央絕對會依照公平透明方式，協調出來，讓支持者和基層放心，讓國民黨更強。
楊瓊瓔表示，一切配合黨中央，本月16日第一次協調有共識，也沒有共識，共識是協調前沒有任何黨中央做的民調，沒達成共識是提名機制時程和方法，她期待黨中央在成熟時機通知第二次協調時間，她一定全力配合。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言