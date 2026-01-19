備戰2026 鄭麗文盼農曆年前完成參選新北市長人選提名

國民黨備戰2026地方選戰，在新北、台中等地黨內協調陷入僵局，引發基層焦慮。黨主席鄭麗文今天說，希望農曆年前完成參選新北市長人選提名；台中市若內部協調不成，將依黨的規定7成民調加上3成黨員投票決定人選。

國民黨備戰2026年地方縣市長選戰，但遭質疑在台中、新北等地提名進度緩慢，人選遲未決定，引發基層憂慮。鄭麗文今天在接受廣播專訪時說，每個選區狀況她都瞭若指掌，這幾個月以來黨中央溝通都不只一次，能做的全力在做，大家心中難免忐忑，但不需過度焦慮。

她說，黨內地方整合並沒有大家想的困難複雜；站在黨中央立場，就是用平常心、相信制度，只要黨中央公正不阿，一碗水盡量端平，大家沒話說。

談到新北市的人選，鄭麗文表示，黨內溝通協調氣氛不錯，也很順暢，整合與團結不是問題，希望農曆年前完成提名；雖然國民黨在新北長期執政，但民進黨有其基本盤，不敢輕敵也不敢掉以輕心，藍白整合還是會很小心，新北勝算還是大的。

至於在台中市方面，鄭麗文表示，立法院副院長江啟臣聲望較高，但參選是立委楊瓊瓔身為國民黨員權利，沒有人可以剝奪。楊瓊瓔不是用參選作為交易籌碼，且遵守國民黨遊戲規則，所以也沒有理由勸退；如果內部協調無法產生1位參選人，最後就會根據黨的規定進行初選。

鄭麗文認為，初選不是洪水猛獸，根據黨的規定就是7成民調，加上3成黨員投票決定人選，除非參加初選的參選人同意改變規則，那可以改為全民調，如果非大家都同意，就是回歸國民黨原有規定73制。

針對新竹縣長提名，國民黨立委徐欣瑩主張以全民調進行，鄭麗文則說，目前黨內選舉，勸大家克制。目前新竹縣副縣長陳見賢是黨部主委，有人認為是否有球員兼裁判的疑慮，但根據國民黨規定一旦確立初選，就是要辭掉主委。

談到中天記者林宸佑遭羈押禁見，鄭麗文說，此案目前資訊不明朗、尚不了解是怎麼回事，因此一切評論都言之過早。