母雞未整合小雞有壓力...他曝李四川蘇巧慧民調拉近剩個位數

2026新北市長選戰，民進黨已派立委蘇巧慧參選，不過藍白派誰尚未整合好，國民黨議員李明賢今接受高嘉瑜專訪提到，目前民調最高的北市副市長李四川參選已是「板上釘」，但確實他看過幾分民調，李四川與蘇巧慧的民調拉近中，拉近至10％以內，僅差距個位數。

李明賢今接受民進黨前立委高嘉瑜震傳媒「新聞！給問嗎？」網路節目專訪，對於新北市長選戰，呼聲最高的副市長李四川何時參選？李明賢說，黨中央期待三月底前能完成縣市長提名，李四川對輝達落腳北士科有其責任，但母雞很重要，很多新北議員都希望提名愈早愈好，不要拖過三、四月。

除了有新北議員陳偉杰印春聯出現川字，被支持者私下解讀，聯想到李四川的名字，暗示2026選舉態勢，李明賢還透露，也有好幾個新北議員說，已經幫李四川看板準備好了，坦言「很多人想把位子留給李四川，不過劉和然還在跑，新北市議員也有壓力。」

也是屏東人的李明賢更透露，蘇巧慧基層實力也很強，政治性格沒有這麼高，父親蘇貞昌近期也跑得很勤快，因李四川對上蘇巧慧，就是屏東對上小琉球，他就聽說蘇貞昌會帶著蘇巧慧去拜會屏東同鄉會，爭取支持，所以他認為，李四川要儘早確定參選。

李明賢分析三點，第一是新北幅員遼闊，有一千多個里，要三、四個月才能跑一輪；蘇巧慧也是急起直追，沒有鬆懈的本錢；還有同鄉會也是重疊，也應該要爭取支持者支持。

李說，目前黨內的整合期程，黨部已經有在徵詢，接下來會先協調，協調不成才會初選，再和白營黃國昌整合。