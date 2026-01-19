民進黨選對會：未討論徵召何志偉戰桃園 議員初選取消「禁大咖條款」

民進黨選對會今天決議，將建議周三中執會依初選結果，嘉義縣提名立委蔡易餘、台南市提名立委陳亭妃，高雄市提名立委賴瑞隆；傳出民進黨各派系達成共識，將徵召統府副秘書長何志偉出戰桃園市長，民進黨發言人吳崢指出，會中並未討論台北、桃園徵召人選，對於這項傳聞，「迄今完全沒有討論」。

此外，民進黨對縣市長初選祭出「禁大咖條款」，不得使用找總統、副總統、行政院長及選對會成員站台或刊出合照拉票，與會人士指出，民進黨選對會決議，縣市議員初選取消這項限制，只要徵得當事人同意即可使用，但中央黨部編制內的支薪黨工，因受「黨工服務辦法」規範，仍須維持選務中立。

據了解，民進黨下次舉行選對會時間將落在2月2日，當周傾向處理連任縣市，包括屏東縣長周春米和澎湖縣長陳光復；至於是否能在農曆年前完成台北市長、桃園市長提名，與會人士指出，尚待選對會討論，未有定論。