電影包場 湧言會學姊林楚茵拉新人站台 「揮出全壘打」

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
立委林楚茵（左）介紹松山信義區郭凡（右）。圖／台北市松山信義區市議員參選人郭凡提供

台北市民進黨松山信義區參選人郭凡近期攜手湧言會學姊立委林楚茵及多個公民團體，在京站威秀舉辦公益包場紀錄片「冠軍之路」，不僅重溫賽事感動，也展現泛綠陣營整軍經武，盼在2026年地方大選揮出「全壘打」。

林楚茵表示，為了讓台北更好，民進黨推出實力堅強的「台北隊」陣容，包括現任議員顏若芳、林延鳳，以及三位備受矚目的新人：松山信義的郭凡、大安文山的劉品妡，以及中正萬華的康家瑋。這是一個結合經驗與創新的團隊，將攜手為台北市政注入新活水。

她也特別介紹松山信義區的郭凡，不僅擁有澳洲雪梨大學國際關係專業背景，更希望將澳洲的城市綠化美學、人本交通概念，將選舉從服務競爭，提升到城市治理的專業比拚。

郭凡也說，很榮幸能與前輩及公民團體並肩作戰，也感謝林楚茵的推薦，他期許自己能將「冠軍之路」的拚戰精神帶入政壇，以國際視野與改革魄力，為松山信義區帶來實質改變。

立委林楚茵（左）介紹松山信義區郭凡（右）。圖／台北市松山信義區市議員參選人郭凡提供

