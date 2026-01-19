影／新竹市長選舉最新民調 高虹安支持度41.96%居首

2026年新竹市長選舉，《鉅聞天下新聞網》公布最新民調，現任市長高虹安以 41.96%第一選擇支持度，大幅領先民進黨潛在對手林志潔的24.38%、前立委高嘉瑜及時代力量黨主席王婉諭5.74%，以及國民黨何志勇3.89%。

本次調查是由《鉅聞天下新聞網》委託皮爾森數據負責執行，針對新竹市年滿 20 歲以上之民眾，從 2026 年 1 月 6 日至 2026 年 1 月 11日，共計進行 6 天，當中有效樣本為 1,218 份，在 95%信心水準下，抽樣誤差為正負2.81%以內。

今天的與談者普遍認為，新竹市選民結構理智且變動性大，雖然現階段高虹安領先優勢顯著，但在國民黨人選尚未完全明朗、以及時代力量黨主席王婉諭也有意爭取綠營合作，綠、黃能否結盟？2026年的新竹市長選戰仍然充滿看點。