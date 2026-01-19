快訊

蘆洲夫妻遭獨子砍死 早上賣蔥油餅、晚間扶乩問事畫面曝光

北北基3縣市大雨特報 恐一路下到明天清晨

美記者爆川普為1事嗆聲挪威！暗示對格陵蘭動武 稱「不再只想和平」

聽新聞
0:00 / 0:00

影／新竹市長選舉最新民調 高虹安支持度41.96%居首

聯合報／ 記者 陳筠青任忠泰毛昱棋楊于臻／台北即時報導
2026年新竹市長選舉，《鉅聞天下新聞網》公布最新民調，現任市長高虹安以 41.96%第一選擇支持度，大幅領先民進黨潛在對手林志潔的24.38%、前立委高嘉瑜及時代力量黨主席王婉諭5.74%，以及國民黨何志勇3.89%。記者潘俊宏／攝影
2026年新竹市長選舉，《鉅聞天下新聞網》公布最新民調，現任市長高虹安以 41.96%第一選擇支持度，大幅領先民進黨潛在對手林志潔的24.38%、前立委高嘉瑜及時代力量黨主席王婉諭5.74%，以及國民黨何志勇3.89%。記者潘俊宏／攝影

2026年新竹市長選舉，《鉅聞天下新聞網》公布最新民調，現任市長高虹安以 41.96%第一選擇支持度，大幅領先民進黨潛在對手林志潔的24.38%、前立委高嘉瑜及時代力量黨主席王婉諭5.74%，以及國民黨何志勇3.89%。

2026九合一選舉

本次調查是由《鉅聞天下新聞網》委託皮爾森數據負責執行，針對新竹市年滿 20 歲以上之民眾，從 2026 年 1 月 6 日至 2026 年 1 月 11日，共計進行 6 天，當中有效樣本為 1,218 份，在 95%信心水準下，抽樣誤差為正負2.81%以內。

今天的與談者普遍認為，新竹市選民結構理智且變動性大，雖然現階段高虹安領先優勢顯著，但在國民黨人選尚未完全明朗、以及時代力量黨主席王婉諭也有意爭取綠營合作，綠、黃能否結盟？2026年的新竹市長選戰仍然充滿看點。

時代力量 高虹安

延伸閱讀

被同黨排擠？回鍋選港湖剩小角角掛看板...高嘉瑜自嘲6個字

新黑馬？2026戰蔣萬安...李明賢曝鄭麗君這一點沒王世堅強

影／午餐要營養又健康 王婉諭籲速審「學校供餐法」

賴總統社宅政見縮水！大砍9萬戶 王婉諭批：非沒地沒錢是資源選擇題

相關新聞

民調／高雄市長藍綠對決 柯志恩領先賴瑞隆6.3個百分點

年底就是地方大選，民進黨高雄市長確定由立委賴瑞隆出馬，對戰國民黨立委柯志恩。根據「ETtoday民調雲」最新調查結果，在...

新黑馬？2026戰蔣萬安...李明賢曝鄭麗君這一點沒王世堅強

2026民進黨誰戰北市長蔣萬安？目前剛完成台美關稅談判任務的行政院副院長鄭麗君呼聲高。國民黨議員、北市議會黨團書記長李明...

電影包場 湧言會學姊林楚茵拉新人站台 「揮出全壘打」

台北市民進黨松山信義區參選人郭凡近期攜手湧言會學姊立委林楚茵及多個公民團體，在京站威秀舉辦公益包場紀錄片「冠軍之路」，不...

影／新竹市長選舉最新民調 高虹安支持度41.96%居首

2026年新竹市長選舉，《鉅聞天下新聞網》公布最新民調，現任市長高虹安以 41.96%第一選擇支持度，大幅領先民進黨潛在...

被同黨排擠？回鍋選港湖剩小角角掛看板...高嘉瑜自嘲6個字

2026港湖議員選戰，民進黨前立委高嘉瑜將回鍋參選，李明賢透露，高嘉瑜這次回鍋，被同黨議員排擠，不僅掛看板地方被搶走，連...

鄭麗文：不擔心九合一選舉黨內提名結果

國民黨在2026年底九合一選舉提名緩慢，尤其新北、台中兩個直轄市人選都還在協調。國民黨主席鄭麗文今天表示，目前黨內協調氣...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。