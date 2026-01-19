被同黨排擠？回鍋選港湖剩小角角掛看板...高嘉瑜自嘲6個字

2026港湖議員選戰，民進黨前立委高嘉瑜將回鍋參選，李明賢透露，高嘉瑜這次回鍋，被同黨議員排擠，不僅掛看板地方被搶走，連地方行程高嘉瑜也要跟他要。高嘉瑜則酸溜溜地說，「畢竟人家是現任，我是新人要重新做人」，自嘲「夾縫中求生存」。

由於高嘉瑜過去有超級吸票機之稱，這次高嘉瑜回鍋參選港湖議員，讓同黨議員很緊張，李明賢今接受高嘉瑜專訪時透露，高嘉瑜表態回鍋後，傳民進黨議員都在排擠她，行程也不給她，竟然有哪些行程高嘉瑜還要來問他，「六日晚上行程這麼多，高嘉瑜竟然只有一個？」高嘉瑜也透露「你不覺得我被夾殺嗎？」自嘲就是夾縫中求生存。

甚至掛看板，李明賢說，以內湖民權東路圓環的重要路口，高嘉瑜的看板竟僅剩一個不剩兩三公尺的角角可以掛，前面還杵著一根電線桿，高嘉瑜甚至自嘲「笑著笑著就哭了，不過『那個洞』我已經看板貼上去了。」

高嘉瑜嘆，現在選舉競爭很激烈，還是要加油，只能夾縫中求生存，有就好了，這次選舉看大家都很緊張，「畢竟人家是現任的啦，我現在是新人，重新做人，沒有資源要大家多多幫忙。」