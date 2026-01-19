新黑馬？2026戰蔣萬安...李明賢曝鄭麗君這一點沒王世堅強

2026民進黨誰戰北市長蔣萬安？目前剛完成台美關稅談判任務的行政院副院長鄭麗君呼聲高。國民黨議員、北市議會黨團書記長李明賢認為，「鄭麗君與卓榮泰中規中矩，兩個人的爆發力沒有王世堅這麼強。」

李明賢今天接受前立委高嘉瑜網路節目專訪，對於2026誰戰蔣萬安？高嘉瑜點出鄭麗君的優勢，包括都會型、也可以穩住綠營基本盤、不論實力外型學歷能力都能戰蔣萬安的優秀人選，不過最大缺點是沒有選舉經驗。

不過高嘉瑜也說，副市長李四川也沒有選舉經驗，但大家都非常支持李四川選新北，鄭麗君做事不輸李四川，為什麼鄭麗君不行？

李明賢今天接受高嘉瑜震傳媒「新聞！給問嗎？」網路節目專訪，高說，民進黨竄出新黑馬鄭麗君，尤其鄭在台美關稅談判的表現，讓外界看到鄭麗君的能力，不過李明賢認為，台北市長人選最強的還是「堅偉瑜聯盟」的王世堅跟高嘉瑜。

李說，以跑基層看，王世堅還是最強，如果王世堅99分，高嘉瑜是85至90分。「高嘉瑜實力只比王世堅弱一點。」李認為，王世堅其實有在佈局，與議員有策略結盟，高嘉瑜則是比較孤鳥，實力在內湖南港，其他區比較沒有經營。

「鄭麗君與卓榮泰中規中矩，兩個人的爆發力沒有王世堅這麼強。」李明賢認為，過去民進黨推政務官出來選的有謝長廷、李應元、蘇貞昌等，但在台北市基本盤是藍盤大於綠盤，對議員來說，一定要有強的母雞來帶，如果王世堅不出來，請民進黨中央考慮一下高嘉瑜。

高嘉瑜也透露，她過去在台灣智庫工作的時候，鄭麗君就是她的老闆，鄭麗君出來的話，對上蔣萬安會「很有看頭」，論學歷、經歷、能力甚至是贏過蔣萬安，其他更不用講，尤其鄭自我要求很嚴格，長期吃素、道德感非常高、理想性也非常高，鄭麗君對上蔣萬安是「委屈鄭麗君」了，從學運世代一路走來，無論人格能力等更方面都很優秀。

李明賢也問高嘉瑜「這一屆誰出來選，不會讓你眼球運動？」高笑回，鄭麗君、王世堅她都很支持。