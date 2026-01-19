鄭麗文：不擔心九合一選舉黨內提名結果

快訊

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
國民黨在2026年底九合一選舉提名緩慢引發地方基層焦慮，國民黨主席鄭麗文表示，目前仍在積極協調，不用太擔心。記者潘俊宏／攝影
國民黨在2026年底九合一選舉提名緩慢，尤其新北、台中兩個直轄市人選都還在協調。國民黨主席鄭麗文今天表示，目前黨內協調氣氛不錯，新北市人選應該不需要初選，台中市若協調不成，就照黨內機制走初選，現在仍在溝通不要擔心。

由於民進黨在新北、台中都已經提出人選，引發藍營地方基層的焦慮。鄭麗文今天接受廣播訪問表示，黨內整合沒有大家想得這麼困難與複雜，一切回歸平常心、回歸制度，只要一碗水端平，大家沒話說，黨有黨的提名機制，現在黨中央與地方大老都在積極溝通協調，若真的協調不成就依照黨內初選規定「七三制」，民調七成，黨員投票三成，黨內一定要團結，不團結就是親痛仇快。

至於藍白合會不會因柯文哲認為台北市長蔣萬安提出營養午餐免費是騙選票的言論影響，鄭麗文解釋，因為AI發展讓經濟產業結構面臨巨大衝擊，所以要透過社會福利政策維護社會平等均富，這跟柯文哲所說的買票政策，本身有不同的社會意涵。

民眾黨前主席柯文哲認為台北市營養午餐政策是騙選票，國民黨主席鄭麗文今天對此表示，現在經濟結構正面臨巨大轉變，要透過社會福利政策補正，不同於柯文哲所言的社會意涵。記者潘俊宏／攝影
