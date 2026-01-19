鄭麗文：不擔心九合一選舉黨內提名結果

國民黨在2026年底九合一選舉提名緩慢，尤其新北、台中兩個直轄市人選都還在協調。國民黨主席鄭麗文今天表示，目前黨內協調氣氛不錯，新北市人選應該不需要初選，台中市若協調不成，就照黨內機制走初選，現在仍在溝通不要擔心。

由於民進黨在新北、台中都已經提出人選，引發藍營地方基層的焦慮。鄭麗文今天接受廣播訪問表示，黨內整合沒有大家想得這麼困難與複雜，一切回歸平常心、回歸制度，只要一碗水端平，大家沒話說，黨有黨的提名機制，現在黨中央與地方大老都在積極溝通協調，若真的協調不成就依照黨內初選規定「七三制」，民調七成，黨員投票三成，黨內一定要團結，不團結就是親痛仇快。