新北台中提名卡關基層焦慮 鄭麗文：忐忑難免但不用過度擔心

國民黨2026縣市長提名進展緩慢，尤其新北、台中黨內協調陷入僵局，引發基層焦慮。國民黨主席鄭麗文今天表示，黨內整合沒有大家想得這麼困難、複雜，一切回歸平常心、回歸制度，只要一碗水端平，大家沒話說。

鄭麗文今接受「中午來開匯」網路專訪表示，每個選區狀況她都瞭若指掌，這幾個月以來黨中央的溝通都不止一次，能做的全力在做，大家心中難免忐忑，但不需過度焦慮。新北部分，黨內溝通協調氣氛不錯，也很順暢，整合與團結完全不是問題，就按照黨內協調步驟，希望農曆年前完成提名。

鄭麗文說，雖然國民黨在新北長期執政，但民進黨有其基本盤，他們從來不敢輕敵，也不敢掉以輕心，藍白整合還是會很小心，「我們也不需要假仙，新北勝算還是大的。」

至於台中，楊瓊瓔在地方非常資深，熱情也接地氣，對國民黨非常忠誠，在各方面她都是稱職的候選人。江啟臣更不用講，他的風度、國際觀，又在立法院擔任副院長，以他在台中的聲望，大家原本以為參選市長理所當然，但選舉中有各種變化，這段時間所有地方大老都很關心，也很努力穿梭、溝通協調，大家不用擔心。

鄭麗文說，黨有黨的遊戲規則，楊瓊瓔如果評估過，是真心誠意下很大決心要參選，黨中央沒有理由一定要勸退誰。如果內部協調仍無法定於一尊，根據黨規定就要進行初選。她強調，不需要把初選當洪水猛獸，依照規定，除非候選人同意改變遊戲規則，例如全民調，否則初選方式就是「七成民調、三成黨員投票」決定人選。

鄭麗文表示，藍營都有深刻認知，沒有團結就是親痛仇快，誰都擔不起這個罪名。未來整合團結不是問題，部分縣市的溝通還在繼續，如果無法產生內部共識，那就必須要初選。

主持人黃光芹詢問，竹北市長是否規畫禮讓民眾黨？以及會爭取新竹市長高虹安加入國民黨？鄭麗文說，目前還沒處理到那塊，且基於高虹安與民眾黨的關係，會尊重她的意願，「不需要參加國民黨也會支持她。」