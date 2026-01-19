綠批柯志恩擋高雄市府73億預算 柯回擊：講10遍還是聽不懂
民進黨高市議員林智鴻、鄭孟洳今開記者會，抨擊立法院藍白聯手擋預算造成高市府18局處近73億元預算受阻，立委柯志恩阻礙高雄進步，要負最大責任。柯志恩表示，任何當市長的人一定要有足夠預算，她沒有理由刪減高雄預算；綠營每次都用同的步驟、數據及方法批評她，講十遍還是聽不懂。
議員林智鴻、鄭孟洳偕議員參選人張以理、林浤澤及張耀中開記者會。林智鴻指出，藍白罷審中央總預算，水利局含汙水下水道、再生水與治水改善，約39.8億元動不了；主責T-Pass大眾運輸月票的交通局，受影響約11億元；社會局含身障權益、兒少保護、早療、家暴防治等超過7億預算皆受衝擊。
林智鴻強調，柯志恩2017年跟著藍委擋前瞻預算，差點害黃線捷運「流產」，現在變本加厲，跟著藍白罷審預算，搞政治鬥爭，傷害高雄市民在內的全國民眾權益。
鄭孟洳指出，警察局6900萬元預算受影響，其中「空襲警報發放」、「強化警用通訊備援」共計5608.7萬元，就算市議會火速三讀也無法執行，未來市民若收不到空襲警報，或遭逢不測卻因警用通訊失靈而遲延救援或緝兇，柯志恩等藍委能負責嗎？
柯志恩強調，「犯罪要有動機」，任何當市長的人一定要有足夠預算，她沒有理由去刪減高雄的預算，國民黨已經為高雄爭取非常多經費，請民進黨議員應該把主軸要放在請行政院把過去刪減的一般性、計畫型等補助款補齊，才是為高雄好。
高市議會國民黨團表示，民進黨為博取選舉版面惡意造謠預算遭阻擋，連基本的議事進度都搞不清楚就急著噴政治口水。包含 TPASS 及河川排水等 38 項民生預算早在立法院「抽出先審」；財劃法修法實質為高雄爭取百億經費，記者會內容錯誤百出、邏輯死亡。
