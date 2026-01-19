競逐高雄市長 柯志恩：靠政策尋求市民認同

擬代表國民黨參選高雄市長的立委柯志恩今天舉行記者會，針對「ETtoday民調雲」最新調查結果，她在藍綠對決情況下，以支持度44.0%領先賴瑞隆的37.7%，柯志恩表示，民調數字個人覺得具有參考指標的作用，會根據自己的腳步好好的往前進，自己的資源都是遠遠的不足，有多少錢做多少事，最後還是靠從政策來尋求市民的認同，在有限的資源之下贏取市民最大的認同。

柯志恩表示，對民調還是一樣都是尊重，特別前一陣子，不是只有在高雄，在民進黨的內部民調當中，自己是落後，不管是謝龍介，甚至還沒有表態參選的謝衣鳳，也是在他們這個彰化的民調當中，大概大家都是只有20出頭，這一份的民調就誠如剛剛所提到的，他是在初選完後，第一次公開的民調，所以他的這個數字，個人覺得更具有1個參考指標的作用，那還是會根據自己的腳步好好的往前進。

對於高雄市議會有議員跟議員參選人說柯志恩在亂高雄，阻止高雄的建設發展，柯志恩反駁，這些議員是永延會的，過去是支持邱議瑩的，現在這個邱議瑩沒有出線，所以他們當然要找不同的方式，當然最好的方法就是來批評柯志恩，但是還是強調犯罪要有動機，柯志恩沒有理由去刪減高雄的預算，因為任何當市長的人一定要有足夠的預算，請這些民進黨的議員應該好好的去思考，自己還是為高雄爭取了非常多的經費，他們主軸應該是放在一起跟行政院把過去所刪減的，不管是一般性補助款，或者是預算的補助款、計畫性的補助款能夠好好把他補齊，大家齊心來為高雄的預算來爭取，這才真的是一起為高雄好。