鄭麗君選北市長是超級大亮點？ 羅智強：拿「德公移山」當政績？

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨立法院黨團書記長羅智強。圖／聯合報系資料照片
行政院副院長鄭麗君被點名若代表民進黨參選台北市長將是超級大亮點，國民黨立法院黨團書記長羅智強批評，鄭麗君交出台灣投資金額第一名的成績，遠超日韓，將我國高科技產業鏈拔根，「德公移山」到美國去，這可以當政績的話，那真的也沒什麼好說的了。

台美關稅協議敲定，傳民進黨認為負責談判的鄭麗君表現亮眼，被視為參選台北市長熱門人選。民進黨立委吳思瑤今天說，鄭麗君不論擺在哪一個位子，都會表現一百分，若參選台北市長絕對是超級大亮點，當然舉雙手雙腳贊成。

羅智強今於國民黨團記者會後接受媒體聯訪時回應，今天是為台灣高科技產業敲了一記長遠的警鐘，鄭麗君交出了台灣第一名投資金額的談判結果，遠超日本、韓國，讓我國高科技產業鏈在鄭麗君談判之下拔根，「德公移山」到美國去，如果這可以作為鄭麗君參選台北市長的政績的話，那真的也沒什麼特別好說的。大家對台北市長蔣萬安政績是有目共睹，所以國民黨團台北對台北市長選舉是審慎樂觀、志在必得。

另外，民進黨立法院黨團總召柯建銘今天開記者會表示，立法院去年底三讀通過攸關年金停砍的「公務人員退休資遣撫卹法」、「公立學校教職員退撫條例」部分條文違憲，因此向大法官提出暫時處分及釋憲。隨後民進黨團幹部與律師前往司法院遞交釋憲聲請書。

羅智強回應，民進黨去跟賴總統「大法官籌安會」，跟5位「洗地大法官」聲請釋憲；今天按照舊的憲法訴訟法，6人才能開會審查違憲審查案，為何5人就可以開會？這5人為了當「袁世凱籌安會」，連小學數學都學不會，所對民進黨採取這違憲行動，一點都不意外。

國民黨立法院黨團今開「15兆元 換關稅！ 台灣產業命脈怎麼辦？」記者會，國民黨團書記長羅智強、首席副書記長林沛祥、副書記長王鴻薇、立委賴士葆出席。記者李成蔭／攝影
國民黨立法院黨團今開「15兆元 換關稅！ 台灣產業命脈怎麼辦？」記者會，國民黨團書記長羅智強、首席副書記長林沛祥、副書記長王鴻薇、立委賴士葆出席。記者李成蔭／攝影

