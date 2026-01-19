快訊

台美關稅只需二讀 江啟臣：嚴審關鍵報告扮黑臉增談判底氣

他氣2026年微軟Word「表格空白頁還刪不掉」 內行人曝10秒解決方法

蘆洲葱油餅攤商雙屍案…逆子行凶換掉血衣騎車逃 家中監視器全都錄

影／盧秀燕盼江啟臣和楊瓊瓔盡速協調 楊瓊瓔：不只快還要對的決定

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市潭子區聚興里市民活動中心今天辦開工典禮，立委楊瓊瓔等人到場。記者游振昇／攝影
台中市潭子區聚興里市民活動中心今天辦開工典禮，立委楊瓊瓔等人到場。記者游振昇／攝影

國民黨下屆台中市長提名未定，立法院副院長江啟臣與立委楊瓊瓔昨天和台中市長盧秀燕同出席佛光山「佛光緣美術館」剪綵，盧秀燕希望兩位擬參選人「開了智慧、求了佛法以後能盡速協調成功」楊瓊瓔今天在潭子受訪時說，智慧不只是要快做決定，還要做對的決定。

2026九合一選舉

台中市潭子區聚興里市民活動中心今天辦開工典禮，立委楊瓊瓔今天出席時受訪表示，非常感謝昨天佛光山活動，大家一起為台中市祈福，她充分理解台中市長盧秀燕的說法，她感謝市長的關心和祝福，到目前為止，大家一致心願為台中祈福著想。

她說自己和大家都希望盡快協調出最棒的市長人選，她說智慧不只是要快做決定，還要做對的決定，相信黨中央絕對會依照公平透明方式，協調出來，讓支持者和基層放心，讓國民黨更強。

被問到盧秀燕是否會介入協調人選，楊瓊瓔說，這不是她可以回答的問題，謝謝市長的關心和祝福。

楊瓊瓔表示，一切配合黨中央，本月16日第一次協調有共識，也沒有共識，共識是協調前沒有任何黨中央做的民調，沒達成共識是提名機制時程和方法，期待黨中央在成熟時機通知第二次協調時間，她一定全力配合。

台中市潭子區聚興里市民活動中心今天辦開工典禮，立委楊瓊瓔等人到場。記者游振昇／攝影
台中市潭子區聚興里市民活動中心今天辦開工典禮，立委楊瓊瓔等人到場。記者游振昇／攝影

楊瓊瓔 盧秀燕

延伸閱讀

台美關稅只需2讀 江啟臣：嚴審關鍵報告扮黑臉增談判底氣

台中市藍營下屆市長人選僵局 盧秀燕引用佛法：盼速協調成功

國民黨台中市長黨內協調沒共識？ 藍營江啟臣、楊瓊瓔今表態

國民黨下屆台中市長人選未定 江啟臣、楊瓊瓔支持者先空戰

相關新聞

影／盧秀燕盼江啟臣和楊瓊瓔盡速協調 楊瓊瓔：不只快還要對的決定

國民黨下屆台中市長提名未定，立法院副院長江啟臣與立委楊瓊瓔昨天和台中市長盧秀燕同出席佛光山「佛光緣美術館」剪綵，盧秀燕希...

談潛在對手李四川 劉和然：我們都從基層出身

新北市副市長劉和然有意投入2026新北市長選戰，可能的黨內對手是北市副市長李四川，劉和然透露，兩人最近沒碰面，一切遵照黨...

爭取2026市長提名 將和李四川啟動協調 劉和然：目標一定是勝選

新北市副市長劉和然今天上廣播節目接受黃暐翰訪問，劉最近拍影片、寫書，被解讀為備戰2026新北市長。劉表示，每個人體質、配...

搶王世堅議員空缺 綠初選爆炸 藍白4人拚連任

北市中山大同議員應選8席，現任綠藍白各占3、3、1席，民進黨預計提名4席，因王世堅轉戰立委後綠營新人參選爆炸，包括王世堅...

縣市長選舉 綠幾乎就定位 藍多地待整合

備戰年底縣市長選舉，民進黨選將已就定位，6都僅剩台北、桃園尚未出爐；反觀國民黨，除南、高、屏、東與確定現任優先，新北、台...

盧秀燕盼江、楊開智慧 速協調成功

國民黨下屆台中市長提名陷入僵局，立法院副院長江啟臣與立委楊瓊瓔本月16日首度協調未果，台中市長盧秀燕昨出席佛光山「佛光緣...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。