搶王世堅議員空缺 綠初選爆炸 藍白4人拚連任

北市中山大同議員應選8席，現任綠藍白各占3、3、1席，民進黨預計提名4席，因王世堅轉戰立委後綠營新人參選爆炸，包括王世堅子弟兵賴俊翰、前立委何志偉子弟兵朱政騏、謝長廷前幕僚林子揚、過去新潮流幕僚李偉民之子李立聖爭取參選。

另，涉助理費等案的議員陳怡君若被停權，是否以無黨參選，也為選戰添變數。

2026選戰民進黨初選提前起跑，湧言會北市議員顏若芳（左三）與林延鳳（右二）及新人聯合造勢。記者洪子凱／攝影

民進黨誰戰北市長人選未定，黨內議員初選民調即將農曆年後開跑，爭取初選的現任議員、新人持續衝刺陸戰，2023年加入民進黨的議員林亮君今年將首度參與初選，昨邀新北議員顏蔚慈到濱江市場掃街發春聯；新人朱政騏周末也邀新北市議員張錦豪掃市場；議員顏若芳昨與同屬湧言會的其他區現任議員、新人聯合造勢。

林亮君表示，中山大同選區民進黨新人來勢洶洶，過去最高票的王世堅到立法院後，使得初選更白熱化，新人除了掛看板爭取曝光，也勤走地方，讓現任者不敢輕忽。

對於同黨的現任議員陳怡君涉助理費案是否影響初選？林亮君透露，黨中央廉政會將開會，預計2月初有結果。

至於國民黨在中山大同有3席現任議員，包括陳炳甫、葉林傳、柳采葳拚連任，新人有國民黨中央委員盧威、黨中央國際部主任董佳瑜為潛在人選；民眾黨則是現任議員林珍羽爭取連任。