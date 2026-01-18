聽新聞
白營推共同政見 藍待討論

聯合報／ 記者林銘翰鄭媁／台北報導
民眾黨主席黃國昌（中）昨天與民眾黨嘉義市長參選人張啓楷、宜蘭縣長參選人陳琬惠和多個縣市議員參選人，出席「台灣民眾黨2026共同政策綱領記者會」，報告民眾黨2026政策藍圖。記者邱德祥／攝影
民眾黨主席黃國昌（中）昨天與民眾黨嘉義市長參選人張啓楷、宜蘭縣長參選人陳琬惠和多個縣市議員參選人，出席「台灣民眾黨2026共同政策綱領記者會」，報告民眾黨2026政策藍圖。記者邱德祥／攝影

迎戰年底九合一選舉，民眾黨昨天公布共同政策綱領。民眾黨主席黃國昌說，政策綱領是所有縣市首長、縣市議員候選人共同對台灣社會的承諾，至於在野黨共同政見的部分，有待國民黨完成黨內民主程序，民眾黨對此表達尊重。

國民黨組發會主委李哲華表示，藍白兩黨主席日前會面後，已請雙方智庫對接，政策綱領出爐後，再各自回去和黨內參選人溝通；由於國民黨參選人數較多，共同政見仍要經過內部討論，讓各縣市參選人更深入了解，針對哪些要共推的部分再交換意見。

民眾黨昨舉行「二○二六年共同政策綱領」記者會，黃國昌會前受訪時表示，二○二六年共同政策綱領是縣市首長、直轄市及縣市議員候選人對台灣社會的承諾，至於藍白共同政見的部分，兩黨智庫近期密集磋商，也有大致擬定內容跟方向，靜待對方完成黨內民主程序。

民眾黨共同政策綱領涵蓋四大核心、九大政策綱領及卅六項價值主張，其中四大核心為穩社會、顧生養、保安康及壯產業，至於九大政策綱領則為居住正義、人本交通、教育優化、全齡友善、生養無畏、低碳家園、身心健康、族群共融及產業升級。

黃國昌表示，歷經過去兩年的努力，民眾黨立法院黨團繳出亮眼成績單，包括修正財政收支劃分法，地方政府得以獲得充足財源，未來每一分錢都將花在刀口上，縣市首長不再需要緊抱執政黨大腿，一切的目的就是破除過去的宮廷式政治。

黃國昌說，民眾黨共同政見白皮書共有八十頁，對比中央政府各部會送交立法院的書面報告，內容不僅更充實也更具體可行，民眾黨將提出「九支箭」照顧台灣，涵蓋「穩社會、顧生養、保安康、壯產業」等四大目標，籲全民為民眾黨投下「信任票」。

