聽新聞
0:00 / 0:00

「大罷免很多人為了救阿北出門投票」 柯文哲：國民黨不要太高估實力

聯合報／ 記者林銘翰李成蔭／台北報導

台北地方法院審理京華城案，排定今年三月廿六日一審宣判。民眾黨前主席柯文哲昨天表示，他原本計畫要寫四本書，但是內容還都不完整，待在台北看守所期間也有關注大罷免，很多人都是為了救柯文哲而出門投票，「國民黨不要太高估實力」。

2026九合一選舉

民眾黨台北市黨部昨舉辦「松信夥伴見面會」，柯文哲在會中暢談自身司法案件，他透露，總共換過九位室友，大家的故事都很精采，管理員也都很有趣，就像去年七、八月間的大罷免，「管理員每卅分鐘就來報進度，我不想聽都不行」，要不是大罷免結果卅二比零，自己現在可能還待在看守所，很多人為了救出柯文哲而去投票，「國民黨不要太高估實力」。

此外，對於台北市長蔣萬安率先拋出營養午餐免費政策，柯文哲直言這是民粹政治，並表示自己也反對「生生喝鮮奶」政策，如果讓學童上午十時喝鮮奶，通常到中午十二時就吃不下飯，「一周喝一次也很奇怪，但是騙選票非常有用」。

針對柯文哲的說法，國民黨立委表示，政治人物對於政策有個人看法都尊重，但最重要還是藍白合。

柯文哲 民眾黨

延伸閱讀

柯文哲指國民黨別太高估實力 藍委：最重要是藍白合

柯文哲稱蔣萬安營養午餐免費「騙選票」 北市曝政策2大目的

柯美蘭被點名參選竹北市長 柯文哲：台灣最不欠缺謠言

大罷免32比0 柯文哲：很多人為了救阿北才去投票…國民黨別太高估實力

相關新聞

柯文哲指國民黨別太高估實力 藍委：最重要是藍白合

民眾黨前主席柯文哲今天左指國民黨別太高估實力、右打免費營養午餐是民粹，引發各界討論。國民黨立委都說，政治人物對於政策有個...

民眾黨公布地方選舉「九支箭」 黃國昌呼籲選民投信任票

迎戰今年年底九合一地方選舉，民眾黨今天公布共同政策綱領。民眾黨主席黃國昌說，政策綱領是所有縣市首長、縣市議員候選人共同對...

縣市長選舉 綠幾乎就定位 藍多地待整合

備戰年底縣市長選舉，民進黨選將已就定位，6都僅剩台北、桃園尚未出爐；反觀國民黨，除南、高、屏、東與確定現任優先，新北、台...

盧秀燕盼江、楊開智慧 速協調成功

國民黨下屆台中市長提名陷入僵局，立法院副院長江啟臣與立委楊瓊瓔本月16日首度協調未果，台中市長盧秀燕昨出席佛光山「佛光緣...

「大罷免很多人為了救阿北出門投票」 柯文哲：國民黨不要太高估實力

台北地方法院審理京華城案，排定今年三月廿六日一審宣判。民眾黨前主席柯文哲昨天表示，他原本計畫要寫四本書，但是內容還都不完...

白營推共同政見 藍待討論

迎戰年底九合一選舉，民眾黨昨天公布共同政策綱領。民眾黨主席黃國昌說，政策綱領是所有縣市首長、縣市議員候選人共同對台灣社會...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。