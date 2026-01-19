盧秀燕盼江、楊開智慧 速協調成功

國民黨下屆台中市長提名陷入僵局，立法院副院長江啟臣與立委楊瓊瓔本月16日首度協調未果，台中市長盧秀燕昨出席佛光山「佛光緣美術館」剪綵，被追問協調進度，她說，希望兩位擬參選人「開了智慧、求了佛法以後能盡速協調成功」。

江啟臣和楊瓊瓔積極參加地方活動，行程滿檔，儘管雙方陣營都表示堅守不惡言相向，但支持者已按捺不住先空戰。多位江的支持者在楊的臉書提問「這樣做，對妳有好處嗎？」、「團結不好嗎？」；楊的支持者則留言「她只是要公正公平的競爭機會，為何要讓」、「妳是最棒的」，氣氛緊繃。

盧秀燕與江啟臣、楊瓊瓔等人昨都出席佛光山新惠中寺佛光緣美術館成立大會。活動結束後，盧受訪說，來佛光山，大家求佛法、求智慧，希望兩位市長擬參選人開了智慧、求了佛法以後能盡速協調成功。話說完，盧微笑走進電梯迅速離去。

江啟臣與楊瓊瓔昨多次同場，全程未互動、未同框。楊瓊瓔指，16日第一次協調時「部分有共識、部分沒共識」，仍須第2次協調。至於初選期程、方法與時間，她說，市民希望的不是快，而是能看見一個公平、透明方式選出的台中市長人選。

江啟臣則指出，不論市議員或有意參選里長的人，都希望市長人選能盡快底定，提名時間則由黨中央規畫與安排。他說，大家不希望無所適從，也不希望對手陣營有見縫插針的機會，基層的焦慮可以理解。

江也說，盧秀燕日前受訪時強調，希望在一月底前決定人選，「她這樣講一定有她的理由」，因基層確實有這樣的期待與焦慮；至於黨中央最後採取何種公正、公平、團結、和諧的方式，「我們都尊重」。