縣市長選舉 綠幾乎就定位 藍多地待整合

備戰年底縣市長選舉，民進黨選將已就定位，6都僅剩台北、桃園尚未出爐；反觀國民黨，除南、高、屏、東與確定現任優先，新北、台中等面臨交棒的關鍵指標2都，提名迄今牛步；新竹、宜蘭、花蓮、澎湖等縣，也待整合，基層焦慮，怕選戰未開打黨內已先消耗。

國民黨已完成徵召縣市包括台南、高雄、屏東、台東4選區，而台北、基隆、桃園、苗栗、南投與連江縣皆是現任角逐連任，將視縣市長意願決定提名時程，情況相對單純。

而待協調的縣市包括新北、台中、嘉縣、嘉市、金門縣，確定初選或以內參民調為協調依據的則是宜蘭、花蓮、竹縣，竹縣將以「7成民調、3成黨員投票」方式決定人選；雲林、彰化則待黨中央徵召。

至於新北、台中因遲未有進度，以及新竹縣的僵局，最讓基層憂心。黨內人士表示，雖然政黨各有提名節奏，但民進黨人選提早確定，確實會給藍營參選人心理壓力。尤其部分縣市潛在人選各自經營，時間拖得愈久，私下角力愈激烈，傷痕也愈深；即使最後結果出爐，敗者陣營未必有足夠時間消化情緒，就怕初選後沒時間修補，增加整合成本。

對於基層焦慮，國民黨表示，各縣市情況不同，事緩則圓，不能操之過急，依選務經驗，須堆疊到一個程度，協調才會順利往前邁進；黨內競爭難免，只要有1組以上參選人，支持者和基層都會擔心有分裂危機，既然黨內有民主程序，黨中央一定會秉持黨務中立，推出最有勝率的人選。