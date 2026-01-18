柯文哲指國民黨別太高估實力 藍委：最重要是藍白合

快訊

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
民眾黨台北市黨部今天舉行松信夥伴見面會，前黨主席柯文哲（中）、現任黨主席黃國昌（右）、台北市議員張志豪（左）等人出席，柯文哲呼籲賴清德總統不要賣國。記者葉信菉／攝影
民眾黨前主席柯文哲今天左指國民黨別太高估實力、右打免費營養午餐是民粹，引發各界討論。國民黨立委都說，政治人物對於政策有個人看法都尊重，但最重要還是藍白合，才有辦法凸顯在野力量，不要被執政黨各個擊破，事實上，絕大多數的民意也都希望藍白合。

民眾黨台北市黨部今天舉行松信夥伴見面會，柯文哲今天說，他原本計劃要寫4本書，但是內容都還都不完整，待在台北看守所期間也有關注大罷免，很多人為了救柯文哲而出門投票，「國民黨不要太高估實力。」另外，他還提到，國中小營養午餐免費，基本上就是民粹政治；同時還批台北市長蔣萬安「生生喝鮮奶」政策，「騙選票非常有用，但沒有實際上的意義。」

國民黨立委賴士葆認為，在不只是地方免費國中小營養午餐，中央也推動0到6歲政府養，其實國家也很多社福政策，所以對任何人對政策的看法表達尊重，不過他強調，最重要還是藍白合，沒有合作，在野黨力量就沒辦法凸顯，執政黨就想各個擊破。當然大罷免過程中，柯文哲因素的確是有，對反罷免有作用，但最重要是藍白要合。

國民黨立委謝龍介表示，任何人都可以對公共政策表達意見，現在中央地方都在努力合作，少子化也非常嚴重，甚至18歲以下應該都要國家養。他認為，大罷免是因為藍白合，當時有將近六成在野支持者出來投票，結果就是藍白合的現象，絕大多數的民意也都希望能繼續合作。

