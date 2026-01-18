快訊

洪詩照顧失智公公話題延燒 李運慶挨酸「錯嫁」回嗆：是你嫁嗎？

鄭麗君率隊敲定台美貿易協議關稅15% 卓榮泰明晨親赴桃園接機

室內開火通風不良…年貨試吃會釀一氧化碳中毒 主辦單位曝光

影／出戰南投縣長遭支持者質疑「尊許」 温世政回應：就是做自己

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
民進黨徵召北漂的牙醫師溫世政返鄉參選南投縣長，藍營質疑他「空降」，綠營支持者憂他「尊許」太溫和難爭取中間選民，他今受訪回應。記者賴香珊／攝影
民進黨徵召北漂的牙醫師溫世政返鄉參選南投縣長，藍營質疑他「空降」，綠營支持者憂他「尊許」太溫和難爭取中間選民，他今受訪回應。記者賴香珊／攝影

民進黨徵召北漂的牙醫師溫世政，以政治素人之姿返鄉參選南投縣長，遭藍營質疑「空降」，綠營支持者則對他「尊許」稱讚對手許淑華施政，打法溫和恐難爭取中間選民感到擔憂，他今正面回應，他沒包袱就是「做自己」，也將勤跑地方。

2026九合一選舉

民進黨南投縣長參選人温世政坦言，以素人之姿返鄉參選，被質疑是空降，對地方不熟悉，是他最大的缺點，但他就是靠勤跑，一雙一雙手來握，一條巷子一條巷子的去認識大家，畢竟勤能補拙；不過，也因他是素人也成為他的最大優點。

他進一步表示，正因為他是素人，跟地方派系、地方財團或地方的利益糾葛都沒有什麼關係，而他不求財、不求名、不求利，單純就是南投縣民覺得什麼政策對地方好，他就怎麼做，不用想太多會不會得罪誰，完全沒有施政上包袱。

而他就是回到故鄉的南投囝仔，近期跑地方也感受到鄉親滿滿熱情與回饋，到每個地方都是很認真鼓勵他，對他願意返鄉服務都是持正面態度，比他預期好很多，他也認為只要是為南投好，其實不用分藍綠，就是一起共同為南投的縣民來服務。

至於他出身深藍家族，他表示，家人對他披綠袍感到訝異，更多是擔憂不捨，但他就是告訴雙親，若能選上可為南投做更多事，沒選上也無妨，畢竟本來就打算返鄉照顧父母，投入偏鄉醫療，得失心不用太重，想得到回饋並非他的初心初衷。

此外，有綠營支持者擔憂温世政「尊許」稱讚對手許淑華施政，打法溫和恐難爭取中間選民，他則表示，民進黨徵召他參選時，有告訴他「做自己」就好，而他本身就是陽光溫暖的人，許也是真的做得不錯，還是要給予肯定。

民進黨 許淑華 温世政 南投 牙醫

延伸閱讀

影／南投縣長之爭 綠營温世政座談會上自曝「縫屍體」當「逃兵」

民進黨提名溫世政參選南投縣長 許淑華：希望來場君子之爭

影／藍基層憂鄭習會害選情 南投縣長許淑華9字喊話鄭麗文主席

影／南投縣長選舉將對戰學長 許淑華首曝內心想法：綠營打了張好牌

相關新聞

柯文哲指國民黨別太高估實力 藍委：最重要是藍白合

民眾黨前主席柯文哲今天左指國民黨別太高估實力、右打免費營養午餐是民粹，引發各界討論。國民黨立委都說，政治人物對於政策有個...

民眾黨公布地方選舉「九支箭」 黃國昌呼籲選民投信任票

迎戰今年年底九合一地方選舉，民眾黨今天公布共同政策綱領。民眾黨主席黃國昌說，政策綱領是所有縣市首長、縣市議員候選人共同對...

影／出戰南投縣長遭支持者質疑「尊許」 温世政回應：就是做自己

民進黨徵召北漂的牙醫師溫世政，以政治素人之姿返鄉參選南投縣長，遭藍營質疑「空降」，綠營支持者則對他「尊許」稱讚對手許淑華...

影／南投縣長之爭 綠營温世政座談會上自曝「縫屍體」當「逃兵」

民進黨徵召牙醫師温世政參選南投縣長，溫返鄉勤跑行程，今辦首場座談，聆聽地方心聲，更大曝921地震當年留守家鄉「縫屍體」，...

鄭麗君參選台北市長？ 吳思瑤：超級大亮點當然贊成

台美關稅協議敲定，負責談判的行政院副院長鄭麗君因表現亮眼，被視為參選台北市長熱門人選。民進黨立委吳思瑤今天說，鄭麗君不論...

民進黨彰化初選戰開打 多選區超額登記、還未協調已備戰民調

民進黨彰化縣黨部上周完成2026年地方公職人員選舉登記，多個選區登記超額，將先進行協調，若未達共識，將於本月26日至30...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。