影／出戰南投縣長遭支持者質疑「尊許」 温世政回應：就是做自己

民進黨徵召北漂的牙醫師溫世政，以政治素人之姿返鄉參選南投縣長，遭藍營質疑「空降」，綠營支持者則對他「尊許」稱讚對手許淑華施政，打法溫和恐難爭取中間選民感到擔憂，他今正面回應，他沒包袱就是「做自己」，也將勤跑地方。

民進黨南投縣長參選人温世政坦言，以素人之姿返鄉參選，被質疑是空降，對地方不熟悉，是他最大的缺點，但他就是靠勤跑，一雙一雙手來握，一條巷子一條巷子的去認識大家，畢竟勤能補拙；不過，也因他是素人也成為他的最大優點。

他進一步表示，正因為他是素人，跟地方派系、地方財團或地方的利益糾葛都沒有什麼關係，而他不求財、不求名、不求利，單純就是南投縣民覺得什麼政策對地方好，他就怎麼做，不用想太多會不會得罪誰，完全沒有施政上包袱。

而他就是回到故鄉的南投囝仔，近期跑地方也感受到鄉親滿滿熱情與回饋，到每個地方都是很認真鼓勵他，對他願意返鄉服務都是持正面態度，比他預期好很多，他也認為只要是為南投好，其實不用分藍綠，就是一起共同為南投的縣民來服務。

至於他出身深藍家族，他表示，家人對他披綠袍感到訝異，更多是擔憂不捨，但他就是告訴雙親，若能選上可為南投做更多事，沒選上也無妨，畢竟本來就打算返鄉照顧父母，投入偏鄉醫療，得失心不用太重，想得到回饋並非他的初心初衷。

此外，有綠營支持者擔憂温世政「尊許」稱讚對手許淑華施政，打法溫和恐難爭取中間選民，他則表示，民進黨徵召他參選時，有告訴他「做自己」就好，而他本身就是陽光溫暖的人，許也是真的做得不錯，還是要給予肯定。