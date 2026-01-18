影／南投縣長之爭 綠營温世政座談會上自曝「縫屍體」當「逃兵」

民進黨徵召牙醫師温世政參選南投縣長，溫返鄉勤跑行程，今辦首場座談，聆聽地方心聲，更大曝921地震當年留守家鄉「縫屍體」，因過程太心痛，服役結束後成「逃兵」逃離南投北漂發展，但也因此有足夠能力返鄉服務，做他想做的事。

2026年南投縣長之爭，國民黨許淑華爭取連任，民進黨提名温世政參選，原本在北部經營牙醫事業的温，為此返鄉備戰，勤跑地方展開一連串行程，今先赴名間竹圍村、松嶺茶藝文化協會等與鄉親話家常，下午更至竹山舉辦首場地方座談會。

温在座談會中提到，他從台大研究所畢業後返鄉當兵，他派至803國軍台中總醫院服役，擔任實習少尉醫官，不料碰上921大地震，因此回鄉救人，一開始是幫手腳、肢體殘缺者縫合，全力搶救生命，由於傷患實在太多，根本無法全救回來。

由於，不少人送來時傷勢嚴重，只能拿軍用臉盆接血，且隨時間消逝，很常是邊手術邊看著生命逝去，最後幾乎都在縫屍體，他的衣服被血全部浸濕，乾了之後，整件衣服能硬挺立起，過程讓他痛心，但他仍留鄉重建，服役結束才赴外地發展。

他表示，當時921地震讓他極其傷痛，一輩子都忘不了，也讓他在25年前當了「逃兵」離鄉發展，但也還好去北部工作打拚、到國外學醫深造等，現在的他才有足夠的能力返鄉為南投服務，將對偏鄉醫療、長照、就業等出力做他想做的事。