快訊

名校光環是「投胎紅利」？她考上北一女驚覺落差：全班只有我爸是工人

洪詩照顧失智公公話題延燒 李運慶挨酸「錯嫁」回嗆：是你嫁嗎？

理組生快看！115學測「數A、自然科」大考中心正式解答出爐

影／南投縣長之爭 綠營温世政座談會上自曝「縫屍體」當「逃兵」

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
民進黨徵召牙醫師温世政參選南投縣長，他今到竹山鎮舉辦首場座談會，聆聽地方心聲，與鄉親面對面交流。記者賴香珊／攝影
民進黨徵召牙醫師温世政參選南投縣長，他今到竹山鎮舉辦首場座談會，聆聽地方心聲，與鄉親面對面交流。記者賴香珊／攝影

民進黨徵召牙醫師温世政參選南投縣長，溫返鄉勤跑行程，今辦首場座談，聆聽地方心聲，更大曝921地震當年留守家鄉「縫屍體」，因過程太心痛，服役結束後成「逃兵」逃離南投北漂發展，但也因此有足夠能力返鄉服務，做他想做的事。

2026九合一選舉

2026年南投縣長之爭，國民黨許淑華爭取連任，民進黨提名温世政參選，原本在北部經營牙醫事業的温，為此返鄉備戰，勤跑地方展開一連串行程，今先赴名間竹圍村、松嶺茶藝文化協會等與鄉親話家常，下午更至竹山舉辦首場地方座談會。

温在座談會中提到，他從台大研究所畢業後返鄉當兵，他派至803國軍台中總醫院服役，擔任實習少尉醫官，不料碰上921大地震，因此回鄉救人，一開始是幫手腳、肢體殘缺者縫合，全力搶救生命，由於傷患實在太多，根本無法全救回來。

由於，不少人送來時傷勢嚴重，只能拿軍用臉盆接血，且隨時間消逝，很常是邊手術邊看著生命逝去，最後幾乎都在縫屍體，他的衣服被血全部浸濕，乾了之後，整件衣服能硬挺立起，過程讓他痛心，但他仍留鄉重建，服役結束才赴外地發展。

他表示，當時921地震讓他極其傷痛，一輩子都忘不了，也讓他在25年前當了「逃兵」離鄉發展，但也還好去北部工作打拚、到國外學醫深造等，現在的他才有足夠的能力返鄉為南投服務，將對偏鄉醫療、長照、就業等出力做他想做的事。

而席間有民眾認為，南投高齡化嚴重、少子化加劇，建議温世政應活化校舍供銀髮族休憩運動，甚至作為銀髮村；温世政則當場允諾將進一步研議，他表示，若當選，第一件事就是讓閒置校舍成為活躍老化空間，藉此預防並降低長者就醫。

民進黨徵召牙醫師温世政（中）參選南投縣長，他今到竹山鎮舉辦首場座談會，聆聽地方心聲，與鄉親面對面交流。記者賴香珊／攝影
民進黨徵召牙醫師温世政（中）參選南投縣長，他今到竹山鎮舉辦首場座談會，聆聽地方心聲，與鄉親面對面交流。記者賴香珊／攝影
民進黨徵召牙醫師温世政（右）參選南投縣長，他今到竹山鎮舉辦首場座談會，聆聽地方心聲，與鄉親面對面交流。記者賴香珊／攝影
民進黨徵召牙醫師温世政（右）參選南投縣長，他今到竹山鎮舉辦首場座談會，聆聽地方心聲，與鄉親面對面交流。記者賴香珊／攝影
民進黨徵召牙醫師温世政（站立者）參選南投縣長，他今到竹山鎮舉辦首場座談會，聆聽地方心聲，與鄉親面對面交流。記者賴香珊／攝影
民進黨徵召牙醫師温世政（站立者）參選南投縣長，他今到竹山鎮舉辦首場座談會，聆聽地方心聲，與鄉親面對面交流。記者賴香珊／攝影
民進黨徵召牙醫師温世政（左）參選南投縣長，他今到竹山鎮舉辦首場座談會，聆聽地方心聲，與鄉親面對面交流。記者賴香珊／攝影
民進黨徵召牙醫師温世政（左）參選南投縣長，他今到竹山鎮舉辦首場座談會，聆聽地方心聲，與鄉親面對面交流。記者賴香珊／攝影
民進黨徵召牙醫師温世政（站立者）參選南投縣長，他今到竹山鎮舉辦首場座談會，聆聽地方心聲，與鄉親面對面交流。記者賴香珊／攝影
民進黨徵召牙醫師温世政（站立者）參選南投縣長，他今到竹山鎮舉辦首場座談會，聆聽地方心聲，與鄉親面對面交流。記者賴香珊／攝影
民進黨徵召牙醫師温世政（左2）參選南投縣長，他今到竹山鎮舉辦首場座談會，聆聽地方心聲，與鄉親面對面交流。記者賴香珊／攝影
民進黨徵召牙醫師温世政（左2）參選南投縣長，他今到竹山鎮舉辦首場座談會，聆聽地方心聲，與鄉親面對面交流。記者賴香珊／攝影

温世政 921大地震

延伸閱讀

青少年騎單車摔12公尺深橋下 南投消防架繩救起送醫

神還原！南投松柏嶺受天宮防猴害 「工讀生」擺拍笑壞網友

民進黨提名溫世政參選南投縣長 許淑華：希望來場君子之爭

獲民進黨徵召選南投縣長 温世政：吃南投米的孩子要回來顧家了

相關新聞

民眾黨公布地方選舉「九支箭」 黃國昌呼籲選民投信任票

迎戰今年年底九合一地方選舉，民眾黨今天公布共同政策綱領。民眾黨主席黃國昌說，政策綱領是所有縣市首長、縣市議員候選人共同對...

影／南投縣長之爭 綠營温世政座談會上自曝「縫屍體」當「逃兵」

民進黨徵召牙醫師温世政參選南投縣長，溫返鄉勤跑行程，今辦首場座談，聆聽地方心聲，更大曝921地震當年留守家鄉「縫屍體」，...

鄭麗君參選台北市長？ 吳思瑤：超級大亮點當然贊成

台美關稅協議敲定，負責談判的行政院副院長鄭麗君因表現亮眼，被視為參選台北市長熱門人選。民進黨立委吳思瑤今天說，鄭麗君不論...

民進黨彰化初選戰開打 多選區超額登記、還未協調已備戰民調

民進黨彰化縣黨部上周完成2026年地方公職人員選舉登記，多個選區登記超額，將先進行協調，若未達共識，將於本月26日至30...

柯美蘭被點名參選竹北市長 柯文哲：台灣最不欠缺謠言

迎戰2026年地方選舉，民眾黨有意在新竹縣竹北市推出市長人選，現任新竹市副市長邱臣遠、新竹縣議員林碩彥、民眾黨前主席柯文...

台中市藍營下屆市長人選僵局 盧秀燕引用佛法：盼速協調成功

國民黨下屆台中市長由誰代表出戰目前陷入僵局，立法院副院長江啟臣和立委楊瓊瓔日前協調破局。對此台中市長盧秀燕今天參加佛光山...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。