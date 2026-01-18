民眾黨公布地方選舉「九支箭」 黃國昌呼籲選民投信任票

快訊

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨主席黃國昌（中）今天與嘉義市長參選人張啓楷、宜蘭縣長參選人陳琬惠及多名縣市議員參選人出席「台灣民眾黨2026共同政策綱領記者會」。記者邱德祥／攝影
迎戰今年年底九合一地方選舉，民眾黨今天公布共同政策綱領。民眾黨主席黃國昌說，政策綱領是所有縣市首長、縣市議員候選人共同對台灣社會的承諾，呼籲全民在年底選舉為民眾黨投下「信任票」。至於在野黨共同政見的部分，有待國民黨完成黨內民主程序，民眾黨對此表達尊重。

民眾黨今天舉行「2026年共同政策綱領」記者會，與會者包括黃國昌、民眾黨秘書長周榆修、民眾黨政策會執行長賴香伶、宜蘭縣長參選人陳琬惠、嘉義市長參選人張啓楷等，還有多位直轄市及縣市議員提名候選人。

民眾黨共同政策綱領涵蓋4大核心、9大政策綱領及36項價值主張，其中4大核心為穩社會、顧生養、保安康及壯產業，至於9大政策綱領則為居住正義、人本交通、教育優化、全齡友善、生養無畏、低碳家園、身心健康、族群共融及產業升級。

黃國昌致詞時表示，歷經過去2年的努力，民眾黨立法院黨團繳出亮眼成績單，包括修正財政收支劃分法，地方政府得以獲得充足財源，未來每一分錢都將花在刀口上，縣市首長不再需要緊抱執政黨大腿，一切的目的就是破除過去的宮廷式政治。

黃國昌說，民眾黨共同政見白皮書共有80頁，對比中央政府各部會送交立法院的書面報告，內容不僅更充實也更具體可行，民眾黨將提出「九支箭」照顧台灣，涵蓋「穩社會、顧生養、保安康、壯產業」等四大目標，呼籲全民在年底共同為民眾黨投下「信任票」。

陳琬惠表示，經濟、交通及醫療是宜蘭縣迫切需要升級優化的施政重點，民眾黨提出「壯產業」更要促進「產業發展升級」，以此呼應「南港東移」的政見發展方向。陳琬惠也重申支持高鐵建設，但是反對交通建設淪為政治紅利，施政不能只會喊口號，而是要拚執行力。

張啓楷則點名民進黨立委、嘉義市長參選人王美惠，先前反對修正財政收支劃分法，無視嘉義市損失66億元財源，更無視治水、營養午餐等經費落空的窘境，喊話兩人當面進行公開辯論，政治競爭不能犧牲人民福利。

黃國昌受訪時表示，民眾黨共同政策綱領是縣市首長、直轄市及縣市議員候選人對台灣社會的承諾，「未來有機會上任的時候，民眾黨會秉持說到做到的原則跟風格努力實踐」。至於藍白共同政見的部分，兩黨智庫近期密集磋商，也有大致擬定內容跟方向，靜待對方完成黨內民主程序。

民眾黨主席黃國昌今天出席「2026年共同政策綱領」記者會。記者邱德祥／攝影
