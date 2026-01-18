民進黨彰化初選戰開打 多選區超額登記、還未協調已備戰民調

快訊

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
民進黨彰化縣黨部上周完成2026年地方公職人員選舉登記，多個選區登記超額，將先進行協調，若未達共識，將於本月26日至30日進行電話民調決定提名人選。記者林敬家／攝影
民進黨彰化縣黨部上周完成2026年地方公職人員選舉登記，多個選區登記超額，將先進行協調，若未達共識，將於本月26日至30日進行電話民調決定提名人選。記者林敬家／攝影

民進黨彰化縣黨部上周完成2026年地方公職人員選舉登記，多個選區登記超額，將先進行協調，若未達共識，將於本月26日至30日進行電話民調決定提名人選。登記超額的鄉鎮市包括福興鄉、花壇鄉，以及縣議員的第一選區（彰化）、第二選區（鹿港）和第七選區（北斗）。

全縣26鄉鎮市中，已有9鄉鎮市有人登記，包括二林的吳聰明、永靖的魏碩衛、秀水的葉國雄、芬園的郭哲榮、花壇的許澤鈿與葉繼元、鹿港的楊妙月、溪州的巫宛萍、彰化市的黃柏瑜，以及福興的陳巧芬與黃厚綿，其中花壇鄉與福興鄉需先進行協調。

縣議員部分，民進黨將在8個選區及原住民選區提名共24席。第一選區登記7人競爭5席，包括林世賢、許雅琳、楊子賢、李成濟、翁慧玟、莊陞漢、林世明；第二選區4人競爭3席，分別為蔣煙燈、蔡匡威、藍駿宇、施喻琁；第七選區3人競爭2席，包括陳似梅、李俊諭、江熊一楓。

彰化縣黨部主委楊富鈞表示，登記超額將先協調，如協調無共識，將由中央認可的4家民調公司中，由參選人選定1家執行電話民調，民調排名即為提名人選。

民進黨彰化縣黨部1月初公告地方公職人員選舉登記辦法，登記時間為1月12日至16日，隨後展開協調，並於26日至30日進行民調。不少黨內人士認為時程緊湊，對有意轉戰跑道者及新人不利，恐影響公平性。

芬園鄉長林世明下屆轉戰縣議員，16日完成登記隔天即開始派出宣傳車、掛設電話民調看板，為初選做準備。林世明指出，從登記到民調僅約1周，相較過去1至2個月的準備期，對他不利，須加緊腳步掃街、站路口。

五連霸縣議員賴清美這次則未登記，交棒給兒子曾煥燁參選，她表示，由於登記作業時程想當趕，若需民調對決，新人根本難有勝算，因此保密到最後兒子才完成登記，可直接投入大選區競爭。

楊富鈞強調，彰化的提名時程在全台來看已算中後段班，且提名席次與作業時程早已公告，仍會依照原訂時程完成作業。

民調 議員 民進黨 彰化

