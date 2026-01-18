柯美蘭被點名參選竹北市長 柯文哲：台灣最不欠缺謠言

迎戰2026年地方選舉，民眾黨有意在新竹縣竹北市推出市長人選，現任新竹市副市長邱臣遠、新竹縣議員林碩彥、民眾黨前主席柯文哲胞妹柯美蘭等人都被點名。柯文哲今天表示，台灣最不欠缺謠言，他過去也被點名參選台中、彰化、台南及高雄等縣市。

民眾黨台北市黨部今天舉辦「松信夥伴見面會」，由於民眾黨並未推派台北市長人選，外界關注如何維持現有議員席次。柯文哲會前受訪時表示，民眾黨本次採取保守提名，6個選舉區都僅提名1位人選，「集中力量輔選，再努力一點就會上了。」

面對媒體詢問，未來有何輔選規劃，柯文哲則說，「我們不是生產能夠生產的東西，而是應該生產大家需要的東西」，候選人需要幫忙就會盡量支援，這樣應該比較符合實際選戰需要。

媒體追問，台北市被視為柯文哲本命區，未來有無計畫推派市長人選。民眾黨主席黃國昌表示，這會牽涉到與國民黨的合作，等到藍白兩黨提出共同政見，「針對2026年地方選舉，如果大家有共同的理想、願景跟目標，我們就會簽訂政黨協議。」

黃國昌說，民眾黨首先將會建議「現任者優先」，如果國民黨方面也同意採納，包括基隆市長、台北市長及桃園市長都會遵守這樣的協議，至於政黨協議的具體內容具體，需要兩黨一起坐下來談，並非任何人可以決定。

此外，外界關注新竹縣竹北市長選舉，傳出柯美蘭等人有意參選選戰。柯文哲聽聞後則反問「她有說要選嗎」，自己過去也被點名參選台中、彰化、台南及高雄等縣市，「台灣最多的就是謠言，報派看一看就好了。」

柯文哲表示，民眾黨有初選機制，協調不成就比民調。黃國昌則重申，民眾黨會有初選機制，如果有競爭就依此解決，「民眾黨用公平公開的機制，帶給竹北市民最強的選擇。」