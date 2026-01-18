柯美蘭被點名參選竹北市長 柯文哲：台灣最不欠缺謠言

快訊

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨前主席柯文哲（左）與其胞妹柯美蘭（右）。記者季相儒／攝影
民眾黨前主席柯文哲（左）與其胞妹柯美蘭（右）。記者季相儒／攝影

迎戰2026年地方選舉，民眾黨有意在新竹縣竹北市推出市長人選，現任新竹市副市長邱臣遠、新竹縣議員林碩彥、民眾黨前主席柯文哲胞妹柯美蘭等人都被點名。柯文哲今天表示，台灣最不欠缺謠言，他過去也被點名參選台中、彰化、台南及高雄等縣市。

民眾黨台北市黨部今天舉辦「松信夥伴見面會」，由於民眾黨並未推派台北市長人選，外界關注如何維持現有議員席次。柯文哲會前受訪時表示，民眾黨本次採取保守提名，6個選舉區都僅提名1位人選，「集中力量輔選，再努力一點就會上了。」

面對媒體詢問，未來有何輔選規劃，柯文哲則說，「我們不是生產能夠生產的東西，而是應該生產大家需要的東西」，候選人需要幫忙就會盡量支援，這樣應該比較符合實際選戰需要。

媒體追問，台北市被視為柯文哲本命區，未來有無計畫推派市長人選。民眾黨主席黃國昌表示，這會牽涉到與國民黨的合作，等到藍白兩黨提出共同政見，「針對2026年地方選舉，如果大家有共同的理想、願景跟目標，我們就會簽訂政黨協議。」

黃國昌說，民眾黨首先將會建議「現任者優先」，如果國民黨方面也同意採納，包括基隆市長、台北市長及桃園市長都會遵守這樣的協議，至於政黨協議的具體內容具體，需要兩黨一起坐下來談，並非任何人可以決定。

此外，外界關注新竹縣竹北市長選舉，傳出柯美蘭等人有意參選選戰。柯文哲聽聞後則反問「她有說要選嗎」，自己過去也被點名參選台中、彰化、台南及高雄等縣市，「台灣最多的就是謠言，報派看一看就好了。」

柯文哲表示，民眾黨有初選機制，協調不成就比民調。黃國昌則重申，民眾黨會有初選機制，如果有競爭就依此解決，「民眾黨用公平公開的機制，帶給竹北市民最強的選擇。」

國民黨台中市長黨內協調沒共識？ 藍營江啟臣、楊瓊瓔今表態

台中市國民黨內爭取提名的江啟臣、楊瓊瓔今出席捐血中心活動，楊瓊瓔受訪強調16日第一次協調的共識，是這一個月來國民黨並無所...

民進黨彰化初選戰開打 多選區超額登記、還未協調已備戰民調

民進黨彰化縣黨部上周完成2026年地方公職人員選舉登記，多個選區登記超額，將先進行協調，若未達共識，將於本月26日至30...

台中市藍營下屆市長人選僵局 盧秀燕引用佛法：盼速協調成功

國民黨下屆台中市長由誰代表出戰目前陷入僵局，立法院副院長江啟臣和立委楊瓊瓔日前協調破局。對此台中市長盧秀燕今天參加佛光山...

影／談2026藍白選舉佈局 黃國昌：現任者優先

民眾黨台北市黨部今天舉行松信夥伴見面會，前黨主席柯文哲、現任黨主席黃國昌、前發言人吳怡萱、台北市議員張志豪等人出席，會前...

網傳趙怡翔收300萬讓位給綠新人 兩人發聲明喊告怒批不實造謠

九合一大選今年底登場，各黨議員初選也逐漸開跑，北市大安文山選區民進黨「7搶4」競爭激烈，近日更傳出參選人之一劉品妡，疑花...

