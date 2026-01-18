聽新聞
0:00 / 0:00
台中市藍營下屆市長人選僵局 盧秀燕引用佛法：盼速協調成功
國民黨下屆台中市長由誰代表出戰目前陷入僵局，立法院副院長江啟臣和立委楊瓊瓔日前協調破局。對此台中市長盧秀燕今天參加佛光山台中馨慧中市的「佛光緣美術館」剪綵活動受訪時說，希望兩位參選人開了智慧、求了佛法以後能盡速協調成功。
2026九合一選舉
佛光山新惠中寺的佛光緣美術館成立，盧秀燕和江啟臣、楊瓊瓔，以及台中市多位社會人士都受邀參與活動，並為美術館剪綵。
盧秀燕在活動後準備搭電梯離去時，有媒體就下屆市長人選協調一事詢問盧秀燕。盧秀燕說，今天來佛光山，大家求佛法、求智慧，也希望兩位參選人開了智慧、求了佛法以後能盡速協調成功。
她說完以後，因為還有公務在身，隨即微笑走進電梯迅速離去。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言