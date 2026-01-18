快訊

台中市藍營下屆市長人選僵局 盧秀燕引用佛法：盼速協調成功

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
國民黨下屆台中市長由誰代表出戰目前陷入僵局，立法院副院長江啟臣和立委楊瓊瓔日前協調破局。對此台中市長盧秀燕今天參加佛光山台中馨慧中市的「佛光緣美術館」剪綵活動受訪時說，希望兩位參選人開了智慧、求了佛法以後能盡速協調成功。

2026九合一選舉

佛光山新惠中寺的佛光緣美術館成立，盧秀燕和江啟臣、楊瓊瓔，以及台中市多位社會人士都受邀參與活動，並為美術館剪綵。

盧秀燕在活動後準備搭電梯離去時，有媒體就下屆市長人選協調一事詢問盧秀燕。盧秀燕說，今天來佛光山，大家求佛法、求智慧，也希望兩位參選人開了智慧、求了佛法以後能盡速協調成功。

她說完以後，因為還有公務在身，隨即微笑走進電梯迅速離去。

