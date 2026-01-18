快訊

獨／三峽貨車撞機車釀1死1傷今相驗 肇事駕駛低頭沉默不發一語

演《功夫》反派翻紅！「火雲邪神」梁小龍享壽77歲 家屬低調處理後事

考驗文言文功底！學測國文「細節滿滿」解答一次看 考生喊難：心裡很沒底

民進黨湧言會布局地方周二全台大造勢 林楚茵：盼現任新人全壘打

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
綠委林楚茵今天上午先陪同中正萬華議員擬參選人康家瑋、大安文山擬參選人劉品妡至南門市場發放春聯，並喊出派系新人及現任都能全壘打。圖／康家瑋提供
綠委林楚茵今天上午先陪同中正萬華議員擬參選人康家瑋、大安文山擬參選人劉品妡至南門市場發放春聯，並喊出派系新人及現任都能全壘打。圖／康家瑋提供

九合一大選年底登場，民進黨今年初選相關時程也提前起跑，湧言會也在各地積極布局，北市部分現任加新人目前有5席，立委林楚茵近來陪派系新人掃街站路口，今更找來北市派系成員包場看電影，並喊話現任及新人都能如同電影一路過關斬將，通過初選、當選「全壘打」。

2026九合一選舉

綠委林楚茵今天上午先陪同中正萬華議員擬參選人康家瑋、大安文山擬參選人劉品妡至南門市場發放春聯，下午更在京站威秀舉辦紀錄片「冠軍之路」公益包場活動，除邀請罷免公民團體外，包含北市議員林延鳳、顏若芳以及新人康家瑋、劉品妡、郭凡均到場，拉抬意味明顯。

林楚茵表示，今天主要是公益活動感謝公民團體在過去為了愛台灣發起了運動，盼這種心情持續下去，並強調政政治工作者與公民站在一起，而台北市也有很多優秀的民代在為人民發聲，加上很多年輕朋友也有意投入初選，議員在公民力量中扮演重要角色，希望將這群優秀人才送進台北市議會為市民發聲。

除北市布局外，湧言會在全台也有不少新人投入初選，林楚茵預告，後天將有一場從台北出發、串聯全台的大型造勢活動，向大眾推薦「湧言會」在全台的年輕新戰力，希望也像今天電影一樣，在年底選戰中也能全壘打。

九合一大選年底登場，民進黨今年初選相關時程也提前起跑，湧言會也在各地積極布局，北市部分現任加新人目前有5席，今年派系立委林楚茵舉辦包場活動，邀請出席。記者洪子凱／攝影
九合一大選年底登場，民進黨今年初選相關時程也提前起跑，湧言會也在各地積極布局，北市部分現任加新人目前有5席，今年派系立委林楚茵舉辦包場活動，邀請出席。記者洪子凱／攝影

北市 林楚茵 民進黨

延伸閱讀

蔣萬安同班同學投入民進黨議員初選 大安文山恐成「7搶4」競爭激烈

民進黨團再喊：在野若再擋總預算 多項社福經費將告吹

在野五度擋下1.25兆國防特別條例 立委赴陸改許可制付委

列三項強化韌性計畫 林楚茵批藍白不審預算阻擋救災

相關新聞

國民黨台中市長黨內協調沒共識？ 藍營江啟臣、楊瓊瓔今表態

台中市國民黨內爭取提名的江啟臣、楊瓊瓔今出席捐血中心活動，楊瓊瓔受訪強調16日第一次協調的共識，是這一個月來國民黨並無所...

民進黨彰化初選戰開打 多選區超額登記、還未協調已備戰民調

民進黨彰化縣黨部上周完成2026年地方公職人員選舉登記，多個選區登記超額，將先進行協調，若未達共識，將於本月26日至30...

柯美蘭被點名參選竹北市長 柯文哲：台灣最不欠缺謠言

迎戰2026年地方選舉，民眾黨有意在新竹縣竹北市推出市長人選，現任新竹市副市長邱臣遠、新竹縣議員林碩彥、民眾黨前主席柯文...

台中市藍營下屆市長人選僵局 盧秀燕引用佛法：盼速協調成功

國民黨下屆台中市長由誰代表出戰目前陷入僵局，立法院副院長江啟臣和立委楊瓊瓔日前協調破局。對此台中市長盧秀燕今天參加佛光山...

影／談2026藍白選舉佈局 黃國昌：現任者優先

民眾黨台北市黨部今天舉行松信夥伴見面會，前黨主席柯文哲、現任黨主席黃國昌、前發言人吳怡萱、台北市議員張志豪等人出席，會前...

網傳趙怡翔收300萬讓位給綠新人 兩人發聲明喊告怒批不實造謠

九合一大選今年底登場，各黨議員初選也逐漸開跑，北市大安文山選區民進黨「7搶4」競爭激烈，近日更傳出參選人之一劉品妡，疑花...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。