民進黨湧言會布局地方周二全台大造勢 林楚茵：盼現任新人全壘打
九合一大選年底登場，民進黨今年初選相關時程也提前起跑，湧言會也在各地積極布局，北市部分現任加新人目前有5席，立委林楚茵近來陪派系新人掃街站路口，今更找來北市派系成員包場看電影，並喊話現任及新人都能如同電影一路過關斬將，通過初選、當選「全壘打」。
2026九合一選舉
綠委林楚茵今天上午先陪同中正萬華議員擬參選人康家瑋、大安文山擬參選人劉品妡至南門市場發放春聯，下午更在京站威秀舉辦紀錄片「冠軍之路」公益包場活動，除邀請罷免公民團體外，包含北市議員林延鳳、顏若芳以及新人康家瑋、劉品妡、郭凡均到場，拉抬意味明顯。
林楚茵表示，今天主要是公益活動感謝公民團體在過去為了愛台灣發起了運動，盼這種心情持續下去，並強調政政治工作者與公民站在一起，而台北市也有很多優秀的民代在為人民發聲，加上很多年輕朋友也有意投入初選，議員在公民力量中扮演重要角色，希望將這群優秀人才送進台北市議會為市民發聲。
除北市布局外，湧言會在全台也有不少新人投入初選，林楚茵預告，後天將有一場從台北出發、串聯全台的大型造勢活動，向大眾推薦「湧言會」在全台的年輕新戰力，希望也像今天電影一樣，在年底選戰中也能全壘打。
