網傳趙怡翔收300萬讓位給綠新人 兩人發聲明喊告怒批不實造謠

九合一大選今年底登場，各黨議員初選也逐漸開跑，北市大安文山選區民進黨「7搶4」競爭激烈，近日更傳出參選人之一劉品妡，疑花300萬換取國安會副秘書長趙怡翔讓位與支持，劉、趙兩人今在臉書發出聲明駁斥該消息，並表示對於惡意造謠、散佈行為，將會採取法律途徑。

近日網路社群傳出，時任議員現任國安會副秘書長趙怡翔之所以選擇劉品妡接棒是因為劉支付300萬鉅額換取趙的讓位與支持，劉品妡稍早發聲明表示，相關指控均非事實，屬惡意捏造與抹黑，已著手蒐證，並將依法提告。

劉品妡強調，政治工作者應接受社會監督與檢驗，包含對公共事務的事實查核、對立場與政策的批評她一向尊重，但監督不應被濫用為散布謠言、影射金錢不實指控的藉口，此類內容一旦被大量擴散，不僅影響公共信任與民主討論品質，也可能被認知作戰操作利用，對社會造成更大傷害。

趙怡翔也在臉書發文說，地方初選前，各類的造謠或為難免，但此舉已超出合理競爭範圍，對這種低級、惡劣、毫無成本造謠會透過法律途徑來處理，其中包括提出法律告訴，轉傳也比照，不接受對他人格污衊，更不會接受對劉品妡的抹黑，政治競爭都不應泯滅人性或道德底線，相信這是大家對政治的最基本要求。

趙怡翔說，劉品妡會加入團隊是透過民進黨的青年外交培力營認識後，發現一位對文化、交通與國際事務有熱忱的年輕人，對公共事務的興趣，對議題的掌握，加上自己的親和力，邀請她投入的核心，但也對劉感到歉意，因工作屬性以及對黨內初選機制尊重，無法助她站台、掃市場或做其他表態，讓她無法比照其他新人，必須單打獨鬥。