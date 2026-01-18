民眾黨提共同政策 4願景、9支箭、36措施

「民眾黨要透過『穩社會』、『顧生養』、『保安康』與『壯產業』，改善人民的生活！」民眾黨主席黃國昌與多位黨公職18日公布民眾黨地方選舉共同政見，盼透過4大願景，9支箭與36項具體措施，涵蓋人本交通、居住正義、生養無畏與全齡友善等領域，盼說服更多民眾支持民眾黨。

地方財源要嘉惠民眾

民眾黨主席黃國昌在記者會上強調，《財劃法》修正後，候選人多試圖告訴選民幫選區爭取多少經費，但民眾黨還要看制度，資源要回到地方、權力要回到人民，地方首長本來就有豐沛財源擘劃地方建設，這些錢並不是中央政府或民進黨的錢，而是人民的預算，過去咬耳朵、宮廷式的中央集權財政是他們要突破的。

「除了縣市首長候選人，地方議員、候選人團隊也要好好研讀！」黃國昌強調，他們提出「穩社會」、「顧生養」、「壯產業」、「保安康」4大願景，還有「居住正義」、「人本交通」、「生養無畏」、「全齡友善」、「教育優化」、「身心健康」、「低碳健康」、「產業升級」與「族群共融」9支箭，盼爭取更多選民認同。

交通建設與可負擔住宅

宜蘭縣長參選人陳琬惠表示，留住宜蘭的人才，投入產業升級很重要，還有善用宜蘭的地熱資源，如今除了宜蘭高鐵以外，內外的交通路網還要搭配雪隧優化、台62線貨運暢通等，並非民進黨只將交通政策作為紅利的做法。嘉義市長參選人張啓楷則說，將推動65歲以上長者健保由市府負擔、增加長照據點免費視聽檢測，還有優化營養午餐。

「為何王美惠支持行政院砍掉69億的地方補助款？」張啓楷強調，嘉義的民眾期待王美惠也提出政策，並質疑王美惠為何支持行政院砍掉攸關治水、營養午餐預算的補助款。他指出，嘉義小而美但也需要大型建設，將用爭取來的統籌分配款進行交通建設與重大工程，包括輕軌，還有進行桃園正在推動的可負擔住宅。

民眾關注教育與生養

新竹市議員宋品瑩則強調，自己也是兩個小孩的母親，生育政策需要政府有更多的後盾；台北市議員張志豪也說，作為4個小孩的父親，很關心教育政策，尤其是AI與雙語教育如何融入教育。

【更多精采內容，詳見 】