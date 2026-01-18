國民黨台中市長黨內協調沒共識？ 藍營江啟臣、楊瓊瓔今表態

快訊

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市國民黨市長參選人楊瓊瓔（左四）上午都出席捐血中心活動，和江啟臣未碰見面。記者黃寅／攝影
台中市國民黨市長參選人楊瓊瓔（左四）上午都出席捐血中心活動，和江啟臣未碰見面。記者黃寅／攝影

台中市國民黨內爭取提名的江啟臣楊瓊瓔今出席捐血中心活動，楊瓊瓔受訪強調16日第一次協調的共識，是這一個月來國民黨並無所謂的內參民調，她也期待黨中央在第二次協調時訂出初選辦法。江啟臣說，基於年底還有市議員和里長選舉，眾所希望趕快底定人選，不讓對手有見縫插針的機會，至於黨中央用什麼樣公正公平和團結和諧的方式「我們都尊重。」

楊瓊瓔和民進黨市長參選人何欣純先後抵達台中捐血中心，接著楊瓊瓔表示想捐血250CC，並前往填血資料，當時江啟臣抵達，一面和民眾打招呼，從楊瓊瓔的身後經過，兩人未互動。楊排隊捐血，江啟臣則致詞說他在小年夜時已經捐過，今天因行程較趕，就暫不捐血，致詞後離去；從頭到尾兩人未同框、未互動。

楊瓊瓔說，16日第一次協調時部分有共識、部分沒共識，還要繼續第二次的協調。楊轉述國民黨秘書長李乾龍說明，16日協調以前黨內未做任何內參民調，外界不要誤解，且保證黨中央會徹查所謂內參民調從何而來。楊說，至於初選期程、方法和時間，希望在公平公正的原則下，進入第二階段協調。

她說，在這段期間她一直配合江啟臣副院長提出的時程表，對於突然說要一月底確定，她有些錯愕，因為原先有說是5月底，因此希望能夠在第2次協調時，可協調出讓社會公認公正而且透明和團結的制度。市民希望的不是快，而是能夠看見一個公平、透明的方式選出的台中市長人選。

江啟臣說，基本上因為11月18日是選舉，不管是市長人選、議員或者是想選里長的人，大家都希望市長的人選應該趕快定下來，至於提名的時間由黨中央的規畫和安排。江說，大家不希望無所適從，也不希望一直被對手陣營有見縫插針的機會，這對黨內的團結和諧是沒有幫助的，所以基層的焦慮可以了解。

江表示，這也是為什麼市長盧秀燕受訪時強調希望在一月底前能決定人選，她這樣講一定有她的理由，也就是基層有這樣的期待和焦慮，江說個人在協調時他提到這是他個人的希望和期待，至於黨中央最後用什麼樣公正公平和團結和諧的方式，「我們都尊重。」

國民黨市長人選還搞不定，何欣純說，這是他們政黨內部的事，民進黨對於提名都有既定的提名和徵召的辦法，還沒看到他們的提名和徵召辦法，這件事大家也都在看。

台中市國民黨兩位市長參選人江啟臣（右）、楊瓊瓔（左）上午都出席捐血中心活動，但江在楊致詞後才抵達，且兩人擦身而過，並未見面。記者黃寅／攝影
台中市國民黨兩位市長參選人江啟臣（右）、楊瓊瓔（左）上午都出席捐血中心活動，但江在楊致詞後才抵達，且兩人擦身而過，並未見面。記者黃寅／攝影
台中市國民黨市長參選人江啟臣（右）出席捐血中心活動後與民眾合影。記者黃寅／攝影
台中市國民黨市長參選人江啟臣（右）出席捐血中心活動後與民眾合影。記者黃寅／攝影

楊瓊瓔 江啟臣 國民黨 台中市

