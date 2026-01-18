聽新聞
0:00 / 0:00
國民黨下屆台中市長人選未定 江啟臣、楊瓊瓔支持者先空戰
國民黨下屆台中市長人選未定，支持者憂心，表態想參選的立法院副院長江啟臣和立委楊瓊瓔最近積極參加地方活動，雙方陣營都堅守不惡言相向，但雙方持者者已按捺不住情緒先空戰，多位江啟臣支持者上楊瓊瓔臉書提問「這樣做，對妳有好處嗎？只是親痛仇快」；楊瓊瓔支持者則留言「妳是最棒的」。
2026九合一選舉
江啟臣與楊瓊瓔都積極表態爭取國民黨提名參選下屆台中市長，二人最近行程滿檔，地方活動與爭取建設內容多，二人也不約而同積極PO臉書，宣傳自己的拜票和政見內容。
楊瓊瓔最近臉書PO出她在台中市場拜票照片和心情文字，有藍營支持者留言「不理解為何妳一定要選」，有人留言「團結不好嗎？」，楊瓊瓔支持者則留言「支持楊委員，妳是最棒的」；楊瓊瓔支持者說，二人仍在爭取國民黨提名，為何要楊瓊瓔退讓，江啟臣已準備8年，楊瓊瓔準備更久，她只是要公正公平的競爭機會。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言