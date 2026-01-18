搶王世堅空缺中山大同新人爆炸 林亮君首初選找女力應援

民進黨誰戰北市長人選未定，不過議員黨內初選民調即將農曆年後開跑。2023年由賴清德總統當推薦人加入民進黨的議員林亮君，今年將首度參與民進黨初選，林今天邀學姊、新北議員顏蔚慈到濱江市場掃街發春聯，這次民進黨中山大同初選將提名四席，新人參選爆炸。

由於民進黨下月初將開廉政會，助理費等案一審判決的現任議員陳怡君若被停權，則可能以無黨籍身分參選。

台北市中山大同選區應選8席議員，目前現任綠藍白分別為3席、3席、1席，空缺的1席為王世堅已轉戰立委，市黨部2026將提名四席，民進黨現任議員包括林亮君、顏若芳、陳怡君，爭取初選新人則有王世堅子弟兵賴俊翰、前立委何志偉子弟兵朱政騏、謝長廷前幕僚林子揚，及過去新潮流幕僚李偉民之子李立聖爭取參選。

林亮君說，這次新人來勢洶洶，當然過去最高票的立委王世堅到立法院之後，大家都希望可以搶更多席次，現在初選也已經進入白熱化，新人不論看板、地方勤走，讓她壓力非常大。尤其過去在這一區，也有大家覺得應該沒有問題的議員意外落馬，所以趁過年前，到濱江市場跟大家互動，希望大家過年後之後，記得在家幫林亮君顧電話。

對於陳怡君的助理費案是否影響初選？林亮君說，目前陳怡君的相關法律案件，廉政會接下來會召開會議，預計2月初會有評議結果，結果會不會影響參加初選資格，廉政會會做成決議，無論如何，在初選或大選過程，大家過去的服務經驗選民也都有目共睹，爭取選民支持，爭取繼續在中山大同為大家服務。

至於民進黨母雞尚未出爐，林亮君說，選隊針對台北市部分，還在評估當中，很多縣市的人選也都還在徵召與詢問，台北市就是好酒沉甕底，因為是首都，也是重中之重，一定會派出最強人選，挑戰蔣萬安。不管是卓榮泰鄭麗君，對於台北市民來說，都是最好選擇。

林亮君今特地邀請國中學姊，新北市議員顏蔚慈一同掃街，女力互相應援，也不忘教初選的小撇步，例如文宣要將電話放到最大，支持者才不會忘了接電話。顏提到自己的新北三蘆選區，目前看起來最大變數還是民眾黨，現在看到藍白的狀況，除了影響立法院、影響國家之外，也很擔心未來影響地方生態，如果是優質競爭，就是民主機制。不過卻看到民眾黨主席黃國昌一連串的動作，無助國家、也無助於地方，作為基層議員，無論台北新北就是好好做好每一步，擴大基層支持。