快訊

中職／龍隊開訓公布23人教練團名單 古久保健二首度亮相

北宜高鐵爭議不休 張景森喊年底辦「宜蘭高鐵公投」縣府說話了

學倫爭議／專業分工變法律風險？一招辨論文掛名豬隊友

搶王世堅空缺中山大同新人爆炸 林亮君首初選找女力應援

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市議員林亮君今年將首度參與民進黨初選，今林邀學姊、新北議員顏蔚慈到濱江市場掃街發春聯。記者林麗玉／攝影
北市議員林亮君今年將首度參與民進黨初選，今林邀學姊、新北議員顏蔚慈到濱江市場掃街發春聯。記者林麗玉／攝影

民進黨誰戰北市長人選未定，不過議員黨內初選民調即將農曆年後開跑。2023年由賴清德總統當推薦人加入民進黨的議員林亮君，今年將首度參與民進黨初選，林今天邀學姊、新北議員顏蔚慈到濱江市場掃街發春聯，這次民進黨中山大同初選將提名四席，新人參選爆炸。

2026九合一選舉

由於民進黨下月初將開廉政會，助理費等案一審判決的現任議員陳怡君若被停權，則可能以無黨籍身分參選。

台北市中山大同選區應選8席議員，目前現任綠藍白分別為3席、3席、1席，空缺的1席為王世堅已轉戰立委，市黨部2026將提名四席，民進黨現任議員包括林亮君、顏若芳、陳怡君，爭取初選新人則有王世堅子弟兵賴俊翰、前立委何志偉子弟兵朱政騏、謝長廷前幕僚林子揚，及過去新潮流幕僚李偉民之子李立聖爭取參選。

林亮君說，這次新人來勢洶洶，當然過去最高票的立委王世堅到立法院之後，大家都希望可以搶更多席次，現在初選也已經進入白熱化，新人不論看板、地方勤走，讓她壓力非常大。尤其過去在這一區，也有大家覺得應該沒有問題的議員意外落馬，所以趁過年前，到濱江市場跟大家互動，希望大家過年後之後，記得在家幫林亮君顧電話。

對於陳怡君的助理費案是否影響初選？林亮君說，目前陳怡君的相關法律案件，廉政會接下來會召開會議，預計2月初會有評議結果，結果會不會影響參加初選資格，廉政會會做成決議，無論如何，在初選或大選過程，大家過去的服務經驗選民也都有目共睹，爭取選民支持，爭取繼續在中山大同為大家服務。

至於民進黨母雞尚未出爐，林亮君說，選隊針對台北市部分，還在評估當中，很多縣市的人選也都還在徵召與詢問，台北市就是好酒沉甕底，因為是首都，也是重中之重，一定會派出最強人選，挑戰蔣萬安。不管是卓榮泰鄭麗君，對於台北市民來說，都是最好選擇。

林亮君今特地邀請國中學姊，新北市議員顏蔚慈一同掃街，女力互相應援，也不忘教初選的小撇步，例如文宣要將電話放到最大，支持者才不會忘了接電話。顏提到自己的新北三蘆選區，目前看起來最大變數還是民眾黨，現在看到藍白的狀況，除了影響立法院、影響國家之外，也很擔心未來影響地方生態，如果是優質競爭，就是民主機制。不過卻看到民眾黨主席黃國昌一連串的動作，無助國家、也無助於地方，作為基層議員，無論台北新北就是好好做好每一步，擴大基層支持。

議員 民進黨 林亮君 陳怡君 王世堅

延伸閱讀

民進黨初選之戰壓軸！王世堅二度南下力挺陳亭妃 台南今晚見真章

北市議員陳怡君涉貪重判7年10月 士院判決理由曝光

陳怡君遭判7年10個月 民進黨廉政會2月開鍘…將祭停權「形同無法選議員」

台北市議員陳怡君收賄及詐領助理費共454萬元 遭重判7年10月

相關新聞

搶王世堅空缺中山大同新人爆炸 林亮君首初選找女力應援

民進黨誰戰北市長人選未定，不過議員黨內初選民調即將農曆年後開跑。2023年由賴清德總統當推薦人加入民進黨的議員林亮君，今...

藍多個縣市提名現矛盾 基層憂心

國民黨在新北、台中、花蓮、宜蘭、澎湖、竹縣等縣市，都面臨二組人馬競爭的情況，黨內矛盾逐步浮現，未來部分縣市還有藍白競合的...

賴總統主導提名 小賴男孩、女孩成形

民進黨2026縣市長提名已近尾聲，宜蘭、苗栗、南投等多個徵召區都在黨主席賴清德主導下提名，「小賴男孩／女孩」儼然成形；綠...

藍台中僵局 考驗黨中央與盧秀燕

民進黨立委何欣純昨與中華職棒會長蔡其昌合體，發放「台灣尚勇」春聯，象徵團結無間，現場大排長龍。國民黨台中市長提名前天在黨...

觀察站／綠白兵臨城下 藍恐拖垮士氣

嘉義市長黃敏惠今年卸任，這座有「民主聖地」之稱城市已成藍綠白角力戰場。民進黨提名立委王美惠穩扎穩打；民眾黨徵召立委張啓楷...

民進黨高嘉南3首長參選人提名後 北桃布局鎖定人選「等賴總統拍板」

迎戰2026縣市暨直轄市長選舉，民進黨預計21日中執會通過提名高雄市長、台南市長、嘉義縣長參選人後，選舉對策委員會將進入...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。