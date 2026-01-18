觀察站／綠白兵臨城下 藍恐拖垮士氣

嘉義市長黃敏惠今年卸任，這座有「民主聖地」之稱城市已成藍綠白角力戰場。民進黨提名立委王美惠穩扎穩打；民眾黨徵召立委張啓楷，白營柯文哲、黃國昌、蔡壁如三巨頭領軍大陣仗造勢，兵臨城下逼藍營表態。反觀國民黨人選未定，陷入「白營急、藍營緩」的僵局，恐失去先機。

綠、白陣營提名節奏明快，以嘉市為例，王美惠深耕地方，加上中央執政資源挹注，賴清德總統將嘉市列為贏回政權指標戰區；民眾黨搶攻聲量，柯文哲擔任張啓楷競選總幹事強力輔選，密集拜會地方人士、動員小草回流，以聲勢與民調，逼迫藍營整合。

張啓楷雖呼籲國民黨農曆年前提出人選，透過民調決勝負，卻也不斷拋出政見。但國民黨中央至今未公布提名辦法，更未啟動協商，藍營支持者及議員參選人焦慮，擔心整合日久拖垮士氣。

藍營有意參選市長的議員陳家平退選，另2名參選人議員鄭光宏、醫師翁壽良長期經營，但是基層實力稍遜王美惠，知名度與張啓楷也有差距；和各方交好的黃敏惠僅強調政黨有責任找出「能贏的人」。前立委江義雄提醒，提名愈早定案愈能避免內耗。

嘉市藍綠基本盤約4比6，總統大選柯文哲拿約2成5選票，顯示民眾黨具關鍵影響力。政壇普遍認為「藍白合未必能贏，各走各的更難撼動綠營。」且市長參選人「母雞效應」攸關議員席次分配，讓藍白整合增添複雜性。

藍營規畫先做黨內民調，再與張啓楷對比；柯文哲陪張啓楷拜會陳家平整合，翁壽良曾擔任柯文哲嘉義競選主委，互動受關注。鄭光宏盼最遲3月完成整合。

嘉義市之戰不只是市長寶座爭奪，更是藍白兩黨在後柯文哲時代能否建立協作模式的壓力測試，若整合僵局持續，這場「兵臨城下」的戰役，恐怕會讓國民黨陷入全面被動，甚至進一步衝擊後續的議員席次。