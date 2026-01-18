聽新聞
藍台中僵局 考驗黨中央與盧秀燕

聯合報／ 記者黑中亮趙容萱／台中報導
國民黨立委楊瓊瓔昨參加梧棲農會拔蘿蔔活動，現場趣味橫生。圖／楊瓊瓔提供
國民黨立委楊瓊瓔昨參加梧棲農會拔蘿蔔活動，現場趣味橫生。圖／楊瓊瓔提供

立法院副院長<a href='/search/tagging/2/江啟臣' rel='江啟臣' data-rel='/2/103361' class='tag'><strong>江啟臣</strong></a>昨赴<a href='/search/tagging/2/台中' rel='台中' data-rel='/2/245112' class='tag'><strong>台中</strong></a>黎明黃昏市場發放春聯。記者黃仲裕／攝影
立法院副院長江啟臣昨赴台中黎明黃昏市場發放春聯。記者黃仲裕／攝影
民進黨立委何欣純昨與中華職棒會長蔡其昌合體，發放「台灣尚勇」春聯，象徵團結無間，現場大排長龍。國民黨台中市長提名前天在黨中央協調不成，立院副院長江啟臣昨喊話「藍綠終需一戰，黨內不要對立」，強調基層已浮現焦慮；立委楊瓊瓔建議依黨中央布局在3月底提名。雙方僵局未解。

藍營基層說，江、楊協調不成已現裂痕，即使1月底無法決定，地方期待至少在春節前拍板，但似乎很難，未來該怎麼走不只考驗國民黨中央，更考驗台中市長盧秀燕

江啟臣昨受訪說，這部分要看黨中央協調或黨內民主機制，不管如何，藍綠終需一戰，黨內不要對立，希望黨中央能夠發揮智慧，選出能勝選的參選人。

他昨下午再表示，提名人選無法定於一尊，擔心被對手見縫插針，希望人選盡快底定；至於提名的時程，有無其他規畫他並不清楚，尊重黨中央戰略布局。

楊瓊瓔說，去年12月初台中黨慶餐敘時，江曾提到考量4月出訪，提名安排在5月較適合，前天協調時，江卻提及希望在1月底，她感到錯愕才不同意。她說，藍白兩黨主席有共識，希望3月底完成各縣市提名，是適合的時間，採全民調或黨內機制都尊重得中央的規畫；她強調，把時間問題簡化成「誰在拖」，不符合實情。

藍台中僵局 考驗黨中央與盧秀燕

