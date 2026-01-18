賴總統主導提名 小賴男孩、女孩成形

民進黨2026縣市長提名已近尾聲，宜蘭、苗栗、南投等多個徵召區都在黨主席賴清德主導下提名，「小賴男孩／女孩」儼然成形；綠營派系人士表示，黨主席手握徵召大權，有偏好無可厚非，但若屆時選得不好看，賴清德勢必得負起對應責任。

派系人士表示，按照最理想狀況，選對會以內參民調方式找出最強棒，確認參選意願後完成徵召作業，但從已完成的幾波徵召提名來看，實際運作狀況並非如此。

派系人士指出，以宜蘭為例，賴清德早有想法，傳統派系都靠邊站，鎖定律師林國漳；苗栗縣陳品安也非選對會原先鎖定人選，是賴親向選對會推薦「何不去問問看陳品安」，在「明示」下，選對會才展開後續流程。

民進黨人士表示，賴總統喜歡形象好、有熱忱、非傳統地方政治人物、沒地方利益糾葛包袱等，部分地方勢力有不滿，但多半能接受。

另外，民進黨高雄、台南、嘉義縣市長初選落幕，立委賴瑞隆、陳亭妃、蔡易餘本月21日中執會將通過提名，賴總統為參選人披掛競選背帶，拉手齊呼「凍蒜」。這次提名都是民進黨現任執政縣市，預計將邀請高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲、嘉義縣長翁章梁出席，象徵交棒、延續綠色執政。