藍多個縣市提名現矛盾 基層憂心

國民黨在新北、台中、花蓮、宜蘭、澎湖、竹縣等縣市，都面臨二組人馬競爭的情況，黨內矛盾逐步浮現，未來部分縣市還有藍白競合的課題。藍營內部有人批評，不到1個月就過年，多個縣市都有提名亂象，藍營執政的一級戰區新北、台中對手來勢洶洶，基層憂心卻無能為力。

國民黨主席鄭麗文回應，各選區都會按黨中央公布的提名辦法一步步走，基本上以協調為優先，未敲定人選不是整合不成，只是沒辦法內部協調決定，會辦初選回歸黨提名辦法。

以新北為例，藍營市長參選人迄今未定，鄭麗文遲遲未拜會新北市長侯友宜，美麗島電子報董事長吳子嘉稱2024總統大選鄭公開呼籲「換侯」導致2人心結，侯近日勤辦各區行動治理，就是展現基層實力，「鄭麗文要快點醒過來」。

北市黨部主委、議長戴錫欽也表示，綠營參選人蘇巧慧與藍營可能人選李四川民調逐漸縮小，「整合要加快」。蘇巧慧說，她的團隊每天把長跑當成短跑，全力衝刺。

李四川說，他尊重黨部機制，1月底先完成輝達簽約，黨有需要就會投入活動。黨內競爭對手、新北副市長劉和然正撰寫個人成長和在新北市服務近40年的歷程，做最後衝刺。

國民黨新北市黨部主委黃志雄說，選舉過程有不同意見很正常，大家翻頁了，沒有心結問題。他說，侯在新北主政穩定，是2026的主要力量，黨祕書長李乾龍、市黨部和侯都互動良好，有十足的信任基礎。先前開徵選會議，1月底協調確認人選，有需要再做民調，最遲2月15日前敲定；3月底會和民眾黨討論合作模式和合作人選。

另外，傳民眾創黨主席柯文哲評估讓妻子陳佩琪參選台北市長，民進黨則規畫鄭麗君或卓榮泰參選，戴錫欽也提醒蔣萬安「小心」；蔣萬安表示，離選舉還有一段時間，全力專注市政。

陳佩琪回應，黨主席黃國昌曾問她要不要選公職，但從沒說要選台北市長，她連選公職的意願都沒有，何況北市是困難、複雜選區，「跟先生談過很多次，會以輔選為主。」

民進黨行政院長卓榮泰、王世堅都曾被點名，「高層」屬意行政院副院長鄭麗君，基層卻希望王世堅出線，但鄭意願不高，王也始終否認。綠營昨指出，台美關稅談判結果「獲好評」，鄭麗君功不可沒，能否批戰袍上陣，就看總統兼黨主席賴清德能否說服，首都選戰能引領全國選情風向，縱使不容易擊敗蔣萬安，也要穩住大局。