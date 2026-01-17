民進黨高嘉南3首長參選人提名後 北桃布局鎖定人選「等賴總統拍板」

快訊

中央社／ 台北17日電
民進黨黨主席賴清德。聯合報系資料照／記者林澔一攝影
迎戰2026縣市暨直轄市長選舉，民進黨預計21日中執會通過提名高雄市長、台南市長、嘉義縣長參選人後，選舉對策委員會將進入深水區如台北市、桃園市等首長提名布局。黨內人士表示，北、桃都已鎖定人選展開評估與徵詢，等黨主席賴清德最後拍板。

2026九合一選舉

民進黨本週陸續完成高雄市、台南市與嘉義縣黨內初選民調，勝出者分別為高雄市立委賴瑞隆、嘉義縣立委蔡易餘、台南市立委陳亭妃；民進黨選舉對策委員會（簡稱選對會）預計19日下午2時召開第11次會議開會確認民調結果後，提報21日中執會正式通過提名，

黨內人士表示，21日中執會後將召開提名記者會，由黨主席賴清德親自宣布賴瑞隆參選高雄市長、陳亭妃選台南市長、蔡易餘選嘉義縣長；同時，也規劃邀請現任高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲、嘉義縣長翁章梁出席記者會，力拚延續綠色執政，但相關行程預計20日定案後再對外公布。

黨內人士說，南部執政3縣市完成縣市長參選人提名後，選對會將進入深水區，包括台北市、桃園市、新竹縣市等，台北市長人選部分，行政院副院長鄭麗君因關稅談判表現深獲肯認、聲勢大漲，被視為參選台北市長的活棋。

黨內人士表示，前內政部長林右昌在基隆市長任內政績備受肯定，且中央、地方與黨政資歷豐富；立委吳思瑤表現不俗，口才、論述能力佳，但因在民進黨立法院黨團幹部任內力戰藍白，累積一定的仇恨值。不過，3人參選北市的意願都不高。

黨內人士表示，3人在中生代中屬領先群各有強項，但台北市一役是拚戰尋求連任的現任市長蔣萬安，是場苦戰，民進黨必須推出強棒，牽制住國民黨在北北基桃執政優勢的效應，降低外溢效應。

黨內人士指出，參選北北基桃首長人選的布局必須連動思考，基隆市由童子瑋參選、新北市由蘇巧慧參選，參選桃園市長可能人選，包括立委王義川、總統府副秘書長何志偉、法務部政務次長黃世杰。

不過，黨內也有一派人士認為，台北市、桃園市不一定要這麼快決定，甚至過完農曆春節後再決定也不遲。

民進黨 賴清德 北北基桃 鄭麗君 吳思瑤 林右昌

