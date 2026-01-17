年節腳步逼近 藍綠兩陣營熱門台中市長參選人街頭發春聯拚人氣

快訊

攝影中心／ 記者黃仲裕／台中即時報導
立委何欣純（左）與中職會長蔡其昌（右）今天下午在台中水安宮合體發放春聯。記者黃仲裕／攝影
立委何欣純（左）與中職會長蔡其昌（右）今天下午在台中水安宮合體發放春聯。記者黃仲裕／攝影

年節的腳步逼近，剩下不到一個月的時間就是農曆新年，立委何欣純今天下午今天下午前往台中水安宮發放「台灣尚勇」春聯，剛一到場就吸引現場上千名的民眾熱烈鼓掌，她與中職會長蔡其昌合體發放春聯給排隊的民眾。

2026九合一選舉

蔡其昌去年準備「台灣尚勇」春聯，一推出就受到全台民眾熱烈討論，發送超過百萬張，今年宣布推出新版「TeamTaiwan尚勇」春聯，特別邀請到書法家王振邦老師親題，將TEAM TAIWAN 的字形，融入台灣的島嶼輪廓之中，筆畫之間，是土地的形狀，也有凝聚台灣的精神，下方的「尚勇」，來自去年發出的一百萬張《台灣尚勇》春聯，甫推出就引起全台熱潮。

立法院副院長江啟臣今天也不約而同，在附近的黎明黃昏市場發送春聯，不少民眾爭相與他拍照合影，顯現在婆婆媽媽之間的高人氣，針對黨內市長提名辦法還沒定論，他表示，黨中央對於提名時程有節奏跟規劃，但基層也希望趕快將人選確定，不過他仍重申尊重黨中央的安排。

中華職棒會長、立委蔡其昌去年準備「台灣尚勇」春聯，風靡全台，發送超過百萬張，今年宣布推出新版「TeamTaiwan尚勇」春聯，吸引不少民眾前往水安宮排隊領取。記者黃仲裕／攝影
中華職棒會長、立委蔡其昌去年準備「台灣尚勇」春聯，風靡全台，發送超過百萬張，今年宣布推出新版「TeamTaiwan尚勇」春聯，吸引不少民眾前往水安宮排隊領取。記者黃仲裕／攝影
立法院副院長江啟臣（左）今天下午前往台中市黎明黃昏市場發放春聯。記者黃仲裕／攝影
立法院副院長江啟臣（左）今天下午前往台中市黎明黃昏市場發放春聯。記者黃仲裕／攝影
立法院副院長江啟臣（左）今天下午前往台中市黎明黃昏市場發放春聯，並與民眾合影留念。記者黃仲裕／攝影
立法院副院長江啟臣（左）今天下午前往台中市黎明黃昏市場發放春聯，並與民眾合影留念。記者黃仲裕／攝影
立委何欣純今天下午前往台中水安宮發放「台灣尚勇」春聯。記者黃仲裕／攝影
立委何欣純今天下午前往台中水安宮發放「台灣尚勇」春聯。記者黃仲裕／攝影

春聯 蔡其昌 何欣純 江啟臣

