年節腳步逼近 藍綠兩陣營熱門台中市長參選人街頭發春聯拚人氣

年節的腳步逼近，剩下不到一個月的時間就是農曆新年，立委何欣純今天下午今天下午前往台中水安宮發放「台灣尚勇」春聯，剛一到場就吸引現場上千名的民眾熱烈鼓掌，她與中職會長蔡其昌合體發放春聯給排隊的民眾。

蔡其昌去年準備「台灣尚勇」春聯，一推出就受到全台民眾熱烈討論，發送超過百萬張，今年宣布推出新版「TeamTaiwan尚勇」春聯，特別邀請到書法家王振邦老師親題，將TEAM TAIWAN 的字形，融入台灣的島嶼輪廓之中，筆畫之間，是土地的形狀，也有凝聚台灣的精神，下方的「尚勇」，來自去年發出的一百萬張《台灣尚勇》春聯，甫推出就引起全台熱潮。