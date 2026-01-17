楊瓊瓔拋3月提名 江啟臣：基層焦慮「人選未定」無所適從

快訊

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
立法院副院長江啟臣下午在南屯黎明黃昏市場發放春聯，回應基層對於當前「人選未定」的焦慮感。圖／民眾提供
立法院副院長江啟臣下午在南屯黎明黃昏市場發放春聯，面對立委楊瓊瓔上午的受訪，還原協商的關鍵時序，並不願直接回應，但強調基層對於當前「人選未定」的焦慮感，至於提名的時程問題，應該要去問黨中央，尊重黨中央的戰略布局。

江啟臣表示，「現在最重要的是基層焦慮的問題，不是提名的時間的問題，而提名的時間，黨中央有沒有其他的規劃，或相關的計畫，我並不清楚，這可能要去問黨中央。」

江啟臣強調，現在最急迫的是基層的焦慮，大家對於提名人選「無法定於一尊」的這件事，所以擔心無所適從，擔心被對手陣營來見縫插針；因此大家都希望趕快在人選上定於一尊，能夠底定這個人選。

至於提名的時間，那個其實應該就是黨中央去規劃，提名的時間黨中央或許有它整體的戰略佈局、各方面的考量，但基層上是希望趕快把人選給底定，至於提名的時程問題，應該要去問黨中央，尊重黨中央的戰略布局。

江啟臣並說，市長盧秀燕其實也在對外公開講過，希望越快、越早越好，能夠將人選趕快底定，可見她也可以感受到基層的焦慮。那至於用什麼樣的方式，我覺得我們就尊重黨中央，應由中央統一規劃與說明。

立法院副院長江啟臣下午在南屯黎明黃昏市場發放春聯，回應基層對於當前「人選未定」的焦慮感。圖／民眾提供
