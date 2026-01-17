嘉義市長選戰升溫 柯文哲力挺張啓楷「藍白只會推一組人」

快訊

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
民眾黨創黨主席柯文哲（右）今天為黨籍嘉義市長參選人張啓楷（左）站台。記者黃于凡／攝影
民眾黨創黨主席柯文哲（右）今天為黨籍嘉義市長參選人張啓楷（左）站台。記者黃于凡／攝影

嘉義市長選戰升溫，民眾黨徵召現任立委張啓楷參選，創黨主席柯文哲展現「母雞帶小雞」選戰氣勢，今天動員全黨之力大造勢掃街，並透露藍白只會合推一組人，張啓楷下午在晶饌婚宴會館舉辦向鄉親報告政見會，邀請民眾黨委員站台，黨主席黃國昌也現身力挺。

2026九合一選舉

柯文哲說，張啓楷是很認真的人，可將立法院經驗可連結中央及地方，嘉義市藍白只會合推1組候選人，他認為勝算很大，嘉義市有民主的噴水池，從前市長許世賢開始，市議會無黨籍居多，很能接受新事物，希望嘉義市民給張啓楷一個機會，也給自己一個改變的機會。

黃國昌說，張啓楷進入立院不到2年時間，為年輕人通過加薪二法，照顧農民提高公糧收購價格，爭取警消所得替代80%、軍人加薪3萬元，並停砍公教人員退休金，還給勞工5天假，即便在立院遭包圍，但張啓楷從來沒有往後退一步，永遠站在第一線為鄉親爭取權益。

黃國昌也說，他要代替張啓楷向對手民進黨嘉義市長參選人王美惠下戰帖，民進黨政府不願編列預算為軍人加薪，王美惠在立院反對警消退休權益，也反對修正財政收支劃分法，讓地方發展缺乏預算。他相信張啓楷一定做得比王美惠好，柯文哲擔任張的競選總幹事，一定要贏。

張啓楷說，嘉義市的大小活動及重大建設他從未缺席，一直都和鄉親站在一起，他是嘉義高中畢業，寫過3本財經暢銷書，只要錢不亂花，每年都可以發6000元，當選還要加碼補助學生營養午餐免費、18歲第一桶金30萬元、65歲以上健保費、長照模範市、社會住宅及可負擔住宅。

張啓楷指出，嘉義市現在連一條輕軌都沒有，交通相當不便，他要為了下一代鋪路，從太保高鐵延伸至嘉義火車站，嘉義輕軌力爭到底，也會推動東、西區建設發展，希望與對手王美惠及其他參選人進行辯論會，各自論述不同立場，尤其重要財政、交通及建設交流看法。

民眾黨中央委員林富男、前立委蔡壁如、立委劉書彬、立委林國成、立委麥玉珍、備位立委王安祥、備位立委洪毓祥、備位立委陳清龍、台中市議員江和樹等人出席，將近500名支持者齊聚會場，高喊「台灣的選擇柯文哲、嘉義的選擇張啓楷」，氣氛高昂熱血。

