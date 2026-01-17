聽新聞
陳佩琪可能角逐參選台北市長？ 柯文哲瞪大眼震驚似不知情
民眾黨創黨主席柯文哲及現任黨主席黃國昌今到嘉義市為黨籍嘉義市長參選人張啓楷站台。面對媒體提問柯的妻子陳佩琪今早在台北市掃街，是否有意願角逐台北市長，柯文哲瞳孔放大、似乎不知情，黃國昌則說，陳佩琪是獨立自主的女性，尊重決定，現在該著急的是民進黨推不出人選。
黃國昌說，一切都尊重陳佩琪的決定，陳佩琪是非常優秀、獨立自主的女性，但他認為，現在該傷腦筋的應該是民進黨，民進黨在台北市現在好像還推不出人選。另面對立委2年即將換將，黃國昌說，民眾黨的理念，不管是誰在位置上，都會在立法院都會為台灣人民全力以赴。
此外，媒體也問黃國昌，黃國昌有意角逐新北市長，但目前有一家民調結果顯示，國民黨新北市副市長劉和然民調超車同黨台北市副市長李四川。黃國昌說，都很好，劉和然也非常優秀，他也很期待，若國民黨推派劉和然參選新北市長，他一定會和劉和然進行一場君子之爭。
張啓楷則說，希望可以舉辦市政辯論會，邀請王美惠和所有參選人共同討論，尤其最近大家都在討論學生營養午餐補助，他表達清楚立場，若當選市長將補助營養午餐免費，目前尚未看到王美惠表態，另外有關財政收支劃分法、嘉義輕軌建設等，也希望與對手交流看法。
