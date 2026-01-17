民進黨高雄市長人選出爐 鄭麗文酸「德意志」的充分展現

2026民進黨高雄市長提名人選出爐後，國民黨主席鄭麗文今天首度到高雄與基層黨員見面。她表示，全台灣都看見了，高雄果然是「德意志」的充分展現，民進黨內部當然有各種聲音；她對高雄選舉當然有信心，但藍軍的團結還不夠，希望未來民氣可用，不斷覺醒，不會讓高雄淪為一黨甚至是一流的禁臠。

鄭麗文今天南下高雄參加革命實踐研究院高雄場研習，媒體聯訪時主動提及高雄選情。鄭麗文說，藍軍國民黨高雄部分非常團結，今天中午遇到王院長，滿心掛念著柯志恩的選舉。

鄭麗文說，藍軍高雄非常團結，但藍軍的團結還不夠，大家都知道大高雄有很多無黨籍朋友，也有更多的中間選民，這也是為什麼國民黨要推出最優質的候選人，整個國民黨的團隊還要結合地方上產業界力量、知識界的力量、基層的力量，希望能夠翻轉高雄。

鄭麗文強調，「我們對柯委員信心十足」，也相信未來民氣可用，會不斷地覺醒，不會讓高雄淪為一黨（民進黨）甚至是一派一流（新潮流）的禁臠。