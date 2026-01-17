民進黨誰來挑戰張善政？ 何志偉鬆口：我一直是最好的選項

2026縣市長選舉，民進黨六都人選剩桃園和台北未出爐。總統府副秘書長何志偉有意爭取桃園提名，今在八德親子活動被媒體問到黨內競爭情況時，他表示「有比較才會知道誰比較好」，也自信地說「我一直都是最好的選項」。

何志偉表示，感謝敢生敢養的父母親，他們是在幫政府解決很大的國安問題，所有不論是中央或地方政府，都應該盡全力把城市變成跟迪士尼樂園一樣開心快樂的地方。政府應該盡速盤點各種閒置空間，並舉辦親子活動，讓孩子們好好放電，讓父母們能好好充電。

距離選舉不到一年，民進黨高雄、台南市長人選近日出爐，桃園人選也備受矚目。媒體也問何志偉「黨內預計何時公布」，也問「如何看黨內其他競爭對手聲勢」。