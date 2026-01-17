快訊

土地哪來？賴總統稱「國防部給的」 他轟造謠耍嘴皮：147億元買的

涉國安法？中天主播「馬德」林宸佑遭搜索收押 橋頭地檢署拒透露案情

諾貝爾獎、積體電路入題！學測自然解答看這裡 考生嘆「整頁都題目」寫不完

聽新聞
0:00 / 0:00

民進黨誰來挑戰張善政？ 何志偉鬆口：我一直是最好的選項

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
民進黨2026桃園市長人選懸而未決，有意爭取提名的總統府副秘書長何志偉自信說「我一直都是最好的選項」。記者陳俊智／攝影
民進黨2026桃園市長人選懸而未決，有意爭取提名的總統府副秘書長何志偉自信說「我一直都是最好的選項」。記者陳俊智／攝影

2026縣市長選舉，民進黨六都人選剩桃園和台北未出爐。總統府副秘書長何志偉有意爭取桃園提名，今在八德親子活動被媒體問到黨內競爭情況時，他表示「有比較才會知道誰比較好」，也自信地說「我一直都是最好的選項」。

2026九合一選舉

何志偉表示，感謝敢生敢養的父母親，他們是在幫政府解決很大的國安問題，所有不論是中央或地方政府，都應該盡全力把城市變成跟迪士尼樂園一樣開心快樂的地方。政府應該盡速盤點各種閒置空間，並舉辦親子活動，讓孩子們好好放電，讓父母們能好好充電。

距離選舉不到一年，民進黨高雄、台南市長人選近日出爐，桃園人選也備受矚目。媒體也問何志偉「黨內預計何時公布」，也問「如何看黨內其他競爭對手聲勢」。

何志偉表示，提名工作肯定有節奏，但何時公布，提名委員會自有決定。對他而言，有競爭或比較都不是壞事，因為如此才能知道誰比較好，而他一直是最好的那個選項，他也會持續聆聽家長和孩子的聲音。

民進黨2026桃園市長人選懸而未決，有意爭取提名的總統府副秘書長何志偉（中）自信說「我一直都是最好的選項」。記者陳俊智／攝影
民進黨2026桃園市長人選懸而未決，有意爭取提名的總統府副秘書長何志偉（中）自信說「我一直都是最好的選項」。記者陳俊智／攝影

何志偉 桃園 民進黨 張善政

延伸閱讀

黨主席、市長、議長齊聚 桃園選舉團隊鐵三角成形

台灣美光成立桃園首支企業義消 張善政期許更多業者跟進

桃園免費肺癌篩檢 張善政宣布新增4族群擴大照顧對象

民進黨轟張善政「穿旗袍展現身材」物化女性 詹江村批雙標：鄭文燦情趣道具拍屁股

相關新聞

陳佩琪可能角逐參選台北市長？ 柯文哲瞪大眼震驚似不知情

民眾黨創黨主席柯文哲及現任黨主席黃國昌今到嘉義市為黨籍嘉義市長參選人張啓楷站台。面對媒體提問柯的妻子陳佩琪今早在台北市掃...

黃國昌、柯文哲、蔡壁如挺張啓楷下辯論戰帖 王美惠冷處理

嘉義市長選戰升溫，民眾黨3位要角，黨主席黃國昌、創黨主席柯文哲、前立委蔡壁如，下午在嘉市公開站台力挺黨徵召市長參選人張啓...

嘉義市長選戰升溫 柯文哲：力挺張啓楷　藍白只會推1組人

嘉義市長選戰升溫，民眾黨徵召現任立委張啓楷參選，創黨主席柯文哲展現「母雞帶小雞」選戰氣勢，今天動員全黨之力大造勢掃街，並...

民進黨高雄市長人選出爐 鄭麗文酸「德意志」的充分展現

2026民進黨高雄市長提名人選出爐後，國民黨主席鄭麗文今天首度到高雄與基層黨員見面。她表示，全台灣都看見了，高雄果然是「...

民進黨誰來挑戰張善政？ 何志偉鬆口：我一直是最好的選項

2026縣市長選舉，民進黨六都人選剩桃園和台北未出爐。總統府副秘書長何志偉有意爭取桃園提名，今在八德親子活動被媒體問到黨...

影／新北、嘉義首長提名最新進度 鄭麗文：協調不成不代表整合不成

國民黨革命實踐研究院高雄場課程今天登場，黨主席鄭麗文針對尚未產生縣市長提名人選的選區表示，各選區以協調為優先，協調不成再...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。