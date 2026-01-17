黃國昌、柯文哲、蔡壁如挺張啓楷下辯論戰帖 王美惠冷處理

嘉義市長選戰升溫，民眾黨3位要角，黨主席黃國昌、創黨主席柯文哲、前立委蔡壁如，下午在嘉市公開站台力挺黨徵召市長參選人張啓楷，黃國昌代張啓楷對綠營市長提名參選人王美惠下辯論戰帖，針對警消退休金、財劃法，為何王美惠反對；王美惠則冷處理，不回應。

黃國昌表示，張啓楷是財經專家，對預算、經濟與制度運作熟悉，經濟是政治的根本。市長管不好財政，再好政策只是口號。因此，無論立法院處理關鍵法案，或是複雜細瑣的制度修正，張啓楷都能精準掌握，關鍵就在他具專業能力，張啓楷有媒體背景，對城市行銷不陌生，做事認真，踏實把事情完成，張啓楷立法院累積2年經驗，未來進入市府，中央地方銜接更具優勢，評斷候選人就是看誰比對手更好，而他有信心，張啓楷一定比對手更好。

柯文哲強調，國家不會因為一次選舉就改變，若每次選舉都能選出更好的人，社會就會一步步進步。嘉市議會無黨多，顯示嘉義接納新思維，是改變的沃土。呼籲市民給民眾黨、也給張啓楷機會，這不只是給候選人舞台，更是給嘉義市改變契機。張啓楷具財經專業背景，熟悉預算、經濟與制度運作。