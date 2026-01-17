快訊

蛋撻沒停售！肯德基改版「超極酥」挨轟 小編神回覆讓網友更火大

115學測自然／題目落落長…這題填表又畫圖「CP值低」 考生哀號：再放就沒分了

增加在美生產？盧特尼克：未赴美投資 部分台韓晶片商恐遭課100%關稅

黃國昌、柯文哲、蔡壁如挺張啓楷下辯論戰帖 王美惠冷處理

聯合報／ 記者魯永明黃于凡／嘉義即時報導
嘉義市長選戰升溫，民眾黨創黨主席柯文哲（左）下午在嘉市公開站台力挺黨徵召市長參選人張啓楷。記者魯永明／翻攝
嘉義市長選戰升溫，民眾黨創黨主席柯文哲（左）下午在嘉市公開站台力挺黨徵召市長參選人張啓楷。記者魯永明／翻攝

嘉義市長選戰升溫，民眾黨3位要角，黨主席黃國昌、創黨主席柯文哲、前立委蔡壁如，下午在嘉市公開站台力挺黨徵召市長參選人張啓楷，黃國昌代張啓楷對綠營市長提名參選人王美惠下辯論戰帖，針對警消退休金、財劃法，為何王美惠反對；王美惠則冷處理，不回應。

2026九合一選舉

黃國昌表示，張啓楷是財經專家，對預算、經濟與制度運作熟悉，經濟是政治的根本。市長管不好財政，再好政策只是口號。因此，無論立法院處理關鍵法案，或是複雜細瑣的制度修正，張啓楷都能精準掌握，關鍵就在他具專業能力，張啓楷有媒體背景，對城市行銷不陌生，做事認真，踏實把事情完成，張啓楷立法院累積2年經驗，未來進入市府，中央地方銜接更具優勢，評斷候選人就是看誰比對手更好，而他有信心，張啓楷一定比對手更好。

柯文哲強調，國家不會因為一次選舉就改變，若每次選舉都能選出更好的人，社會就會一步步進步。嘉市議會無黨多，顯示嘉義接納新思維，是改變的沃土。呼籲市民給民眾黨、也給張啓楷機會，這不只是給候選人舞台，更是給嘉義市改變契機。張啓楷具財經專業背景，熟悉預算、經濟與制度運作。

前立委蔡壁如說，張啓楷是接棒黃敏惠最適合人選，張啓楷具專業與執行力，值得市民託付未來，張啓楷願意蹲下來傾聽基層聲音，追蹤制度不公與地方陳情直到問題解決，有效運用財政資源，讓每分預算回到市民身上。她呼籲市民支持，張啓楷不是喊口號的人，把嘉義市交給張啓楷，就是給城市踏實前進、真正改變的機會。

嘉義市長選戰升溫，民眾黨前立委蔡璧如（左），下午在嘉市公開站台力挺黨徵召市長參選人張啓楷。記者魯永明／翻攝
嘉義市長選戰升溫，民眾黨前立委蔡璧如（左），下午在嘉市公開站台力挺黨徵召市長參選人張啓楷。記者魯永明／翻攝
嘉義市長選戰升溫，民眾黨主席黃國昌（左）下午在嘉市公開站台力挺黨徵召市長參選人張啓楷。記者魯永明／翻攝
嘉義市長選戰升溫，民眾黨主席黃國昌（左）下午在嘉市公開站台力挺黨徵召市長參選人張啓楷。記者魯永明／翻攝

張啓楷 王美惠 柯文哲 黃國昌 蔡壁如 民眾黨

延伸閱讀

嘉市長選戰白營大軍壓境 藍營支持者焦慮黨中央按期程提人選整合

嘉義市議員選戰升溫 綠白陣營完成提名布局藍營未明朗

頻傳要選台北市長？陳佩琪坦言「很驚訝」曝黃國昌來問這事

柯文哲傾全黨來嘉壓境挺張啓楷 下午大造勢車掃拚藍白合勝選

相關新聞

百里侯提名藍多處搞不定 藍憂：新北、台中以為是囊中物嗎？

今年為地方大選，隨著民進黨提名逐漸確定，國民黨步調顯得慢半拍，令泛藍基層焦慮。藍營台中市長提名協調破局，新北市陷呼聲最高...

戴錫欽示警鄭麗君、卓榮泰成潛在對手？ 蔣萬安反應曝光

國民黨北市黨部主委戴錫欽昨接受廣播專訪，談到民進黨北市長參選人尚未確定，但行政院副院長鄭麗君、行政院長卓榮泰都可能參選，...

黃國昌、柯文哲、蔡壁如挺張啓楷下辯論戰帖 王美惠冷處理

嘉義市長選戰升溫，民眾黨3位要角，黨主席黃國昌、創黨主席柯文哲、前立委蔡壁如，下午在嘉市公開站台力挺黨徵召市長參選人張啓...

土洋大戰！彰化市長預期陳文賓、「花美男」黃柏瑜藍綠對決

下屆基層公職選舉，民進黨彰化縣黨部昨天截止登記，其中以現任縣議員黃柏瑜將轉戰彰化市長最受矚目，員林市長未有人登記，縣黨...

影／台中藍營市長提名僵局 江啟臣喊話：藍綠終需一戰，黨內不要對立

國民黨台中市長提名昨協商無共識，立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔均表達強烈爭取提名態度。江啟臣今被問及有黨員、支持者對遲遲...

「小賴男孩／女孩」成形 賴總統主導提名也須為成敗負責

民進黨2026縣市縣市長提名進入尾聲，派系人士表示，包括宜蘭、苗栗、南投等多個徵召區都是在賴清德總統主導下提名，「小賴男...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。