土洋大戰！彰化市長預期陳文賓、「花美男」黃柏瑜藍綠對決

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
登記爭取民進黨彰化市長提名的縣議員黃柏瑜，擁有「劍橋碩士」學位，他一副白淨臉、蓄著韓風長髮，被形容像極了偶像劇裡的「花美男」。本報資料照片
下屆基層公職選舉，民進黨彰化縣黨部昨天截止登記，其中以現任縣議員黃柏瑜將轉戰彰化市長最受矚目，員林市長未有人登記，縣黨部主委楊富鈞表示，已鎖定徵召非黨內人士。國民黨提名人選，除現任市代會主席陳文賓爭取外，但縣議員温芝樺仍在評估，民眾黨則初步不提名人選。

2026九合一選舉

彰化市及員林市是彰化縣最大票倉，民進黨如果能順利拿下市長最好，而更大目標是要鞏固及開拓民進黨提名的縣長參選人陳素月選票，因此彰化市長人選，必須徵詢陳素月及背後的新潮流系，最後才勸動黃柏瑜點頭參選市長；員林市向來是藍營鐵板，綠營檯面人物對於市長登記乏人問津，據了解，經徵詢陳素月及背後的新潮流系後，已鎖定非黨內的社會賢達，將徵召參選。

已登記參選彰化市長的黃柏瑜，今年30歲，26歲首度參選彰化縣議員即高票當選。黃柏瑜一副白淨臉、蓄著韓風長髮，向來被譽為「花美男」，更擁有留英碩士學歷，還出身牙醫世家，各方資源豐厚，政壇認為綠營下了一手「美男刺客」好棋，黃柏瑜也不像初任議員時，給人「仙氣飄飄」的感覺，近來都能放下身段，深入基層，讓綠營期待他能勝選，持續綠營已執政17年的彰化市江山。

在藍營方面，原本無黨籍的市代會主席陳文賓，已加入國民黨，將爭取提名，形成政黨對決，國民黨失去彰化市長17年的江山，主要是藍營分裂，如果下屆市長選舉能夠整合，以彰化市政治版圖藍大於綠之下，陳文賓仍有很大勝算。陳文賓從市長代表到市代會主席約有20年，熟悉地方事務，也廣結人脈，到時候「放洋對上本土」，將是好看的選舉大戲。

不過，陳文賓爭取國民黨提名，還得看縣議員温芝樺是否加入競爭，温芝樺的伯父前立委陳杰、父親前市長温國銘，都仍在評估之中。曾擔任彰化市長的陳杰今天說，彰化市長期未進步令他十分感慨，温芝樺是否爭取國民黨提名，視對手是誰，如果不是適合人選，「說不一定是我這無黨籍的前市長，再跳下來選」°

至於民眾黨部分，黨部人士表示，民眾黨預期不會提名彰化市長人選，是於是否藍白合，仍得視藍營的人選，再行評估。

下屆彰化市長選舉，民進黨將提名縣議員黃柏瑜，國民黨以市代會主席陳文賓受到看好，但縣議員温芝樺仍在評估。照片／彰化市公所提供
原是無黨籍的彰化市代會主席陳文賓，已加入國民黨，將爭取彰化市長提名。圖／取自陳文賓臉書
