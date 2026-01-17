影／台中藍營市長提名僵局 江啟臣喊話：藍綠終需一戰，黨內不要對立
國民黨台中市長提名昨協商無共識，立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔均表達強烈爭取提名態度。江啟臣今被問及有黨員、支持者對遲遲未定案焦慮。他喊話，「藍綠終需一戰，黨內不要對立」。並說，相信支持者很了解，也很清楚，更深知不能分裂，不要被見縫插針，他相信現在的支持者、選民越來越聰明。
2026九合一選舉
江啟臣今早10時10分，赴台中市大里區瑞城國小參加台灣省慈意愛心會寒冬送暖活動。對於國民黨台中市長提名一事，他在受訪時說，「這部分要看黨中央協調或是黨內民主機制，不管如何，「藍綠終需一戰，黨內不要對立」，我們還是希望黨中央能夠發揮智慧，用公平、公正、團結、和諧的方式底定人選；勝選才是目標，政黨政治當中，各政黨透過黨內民主機制，選出能夠勝選的參選人，這才是各政黨追求目標。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言