聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
立法院副院長江啟臣今參加台灣省慈意愛心會寒冬送暖活動時受訪。圖／江啟臣提供
立法院副院長江啟臣今參加台灣省慈意愛心會寒冬送暖活動時受訪。圖／江啟臣提供

國民黨台中市長提名昨協商無共識，立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔均表達強烈爭取提名態度。江啟臣今被問及有黨員、支持者對遲遲未定案焦慮。他喊話，「藍綠終需一戰，黨內不要對立」。並說，相信支持者很了解，也很清楚，更深知不能分裂，不要被見縫插針，他相信現在的支持者、選民越來越聰明。

江啟臣今早10時10分，赴台中市大里區瑞城國小參加台灣省慈意愛心會寒冬送暖活動。對於國民黨台中市長提名一事，他在受訪時說，「這部分要看黨中央協調或是黨內民主機制，不管如何，「藍綠終需一戰，黨內不要對立」，我們還是希望黨中央能夠發揮智慧，用公平、公正、團結、和諧的方式底定人選；勝選才是目標，政黨政治當中，各政黨透過黨內民主機制，選出能夠勝選的參選人，這才是各政黨追求目標。

藍營台中市長提名風暴延燒 楊瓊瓔首度揭露時程翻盤關鍵

影／台中市長藍營角力升溫 以拖待變？楊瓊瓔：是照規畫走

國民黨中央出面協調縣市長參選人 江啟臣盼1月底前決定

國民黨台中「姐弟之爭」今協調無共識 藍營議員：希望農曆年前決定

百里侯提名藍多處搞不定 藍憂：新北、台中以為是囊中物嗎？

今年為地方大選，隨著民進黨提名逐漸確定，國民黨步調顯得慢半拍，令泛藍基層焦慮。藍營台中市長提名協調破局，新北市陷呼聲最高...

戴錫欽示警鄭麗君、卓榮泰成潛在對手？ 蔣萬安反應曝光

國民黨北市黨部主委戴錫欽昨接受廣播專訪，談到民進黨北市長參選人尚未確定，但行政院副院長鄭麗君、行政院長卓榮泰都可能參選，...

影／台中藍營市長提名僵局 江啟臣喊話：藍綠終需一戰，黨內不要對立

國民黨台中市長提名昨協商無共識，立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔均表達強烈爭取提名態度。江啟臣今被問及有黨員、支持者對遲遲...

「小賴男孩／女孩」成形 賴總統主導提名也須為成敗負責

民進黨2026縣市縣市長提名進入尾聲，派系人士表示，包括宜蘭、苗栗、南投等多個徵召區都是在賴清德總統主導下提名，「小賴男...

鄭麗君關稅談判露鋒芒 綠營再現北市戰蔣萬安勸進聲

民進黨布局2026年縣市首長選戰，台北市長提名卡關。民進黨人士表示，近日最大變化是行政院副院長鄭麗君主責關稅談判受肯定，...

爭取黨內提名 民眾黨議員參選人看板擋行人號誌惹議

2026地方選舉，桃園各黨派陣營想角逐市議員提名席次者紛紛掛起看板尋求支持，但懸掛位置錯誤恐有反效果。民眾黨成員林晏良近...

